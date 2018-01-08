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Yunanistan'dan darbeci askerler için karar!

Yunanistan'dan darbeci askerler için karar!.20312
  • Giriş : 08.01.2018 / 12:11:00

Atina İstinaf Mahkemesi, darbeci askerler için kararını açıkladı.

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15 Temmuz'da darbenin başarısız olması sonrası helikopterle Yunanistan'a kaçan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması üyeleri için Yunanistan mahkemesi kararını verdi.

Atina İstinaf Mahkemesi, Yunanistan’a kaçan darbecilerden Süleyman Özkaynakçı’nın iltica talebine Yunan hükümetinin itirazını kabul ederek yürütmeyi durdurma kararı aldı.

Atina İstinaf Mahkemesi, Yunanistan’a kaçan darbecilerden Süleyman  Özkaynakçı’nın iltica talebine Yunan hükümetinin itirazını kabul ederek yürütmeyi  durdurma kararı aldı.

Yunanistan Adalet Bakanı Stavros Kontonis, Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan 8 darbeci  askerin Türkiye’de işledikleri suçlar için Yunanistan’da yargılanabilme olasılığını araştırdıklarını 4 Ocak’ta söylemişti.

Kontonis, darbeci askerlerin Türkiye’ye iade edilip edilmeyeceğine ilişkin soru üzerine ise bu konunun Yunanistan Yüksek Mahkemesinin ret kararı ile nihai olarak kapandığını belirtmişti.

TRT

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