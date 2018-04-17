Facebook Twitter Rss

Yunanistan'dan DHKP-C'nin iadesine ret

Yunanistan'dan DHKP-C'nin iadesine ret.20312
  • Giriş : 17.04.2018 / 12:55:00

Yunanistan, DHKP-C üyesi Ağarmış'ın Türkiye'ye iadesini reddetti.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Yunanistan'dan bir skandal daha. Larisa İstinaf Mahkemesi, geçtiğimiz Kasım ayında yakalanarak tutuklu yargılanan  DHKP-C üyesi Ağarmış'ın Türkiye'ye iadesi talebini reddetti.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da kasım ayında yakalanan  terör örgütü DHKP-C üyesi Burak Ağarmış hakkında Türkiye'nin iade talebi  reddedildi.

Yunan Haber Ajansı ANA-MPA, Larisa İstinaf Mahkemesinin, tutuklu  yargılanan Ağarmış'a ilişkin Türkiye'nin iade talebine ret kararı verdiğini  duyurdu.

Savcının, mütalaasında "Türkiye'nin insan haklarına ilişkin durumunun  iyi olmadığı" gerekçesiyle iadenin reddine yönelik görüş belirttiği kaydedilen  haberde, hakimlerin mütalaa yönünde karar vererek iade talebini reddettiği  belirtildi.

Böylece Yunan yargısı, yakalanan 9 DHKP-C üyesine yönelik Türkiye'nin  6'ncı iade talebini de reddetmiş oldu. Larisa'daki mahkeme, bu ay başında bir  diğer sanık Ali Ercan Gökoğlu hakkındaki iade talebine yönelik de ret kararı  almıştı.

Kasım sonunda Atina'da üç hücre evine düzenlenen operasyonla yakalanan  DHKP-C üyeleri, "patlayıcı madde ve silah bulundurmak", "terör örgütü üyesi  olmak" ve "sahte belge bulundurmak" suçlamalarıyla tutuklanarak mahkemeye çıkarılmıştı.

Terörle mücadele ekiplerinin operasyonunda, bomba yapımında kullanılan  malzemeler, patlayıcı madde ve sahte kimlik de ele geçirilmişti.

Yunan basınındaki haberlerde, örgüt üyelerinin, Cumhurbaşkanı Recep  Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl aralık ayındaki ziyaretinde saldırı hazırlığı  içerisinde olduklarına yönelik bulgular bulunduğu ifade edilmişti.

NTV

Erdoğan'dan Turgut Özal için açıklama geldi

İhbar geldi, kaymakamlık binası boşaltıldı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Kritik MGK toplanıyor

Kritik MGK toplanıyor

Kritik Milli Güvenlik Kurulu (MGK), OHAL başlığı ile toplanıyor.

Kılıçdaroğlu'na şok! ByLock'çu çıktı

Kılıçdaroğlu'na şok! ByLock'çu çıktı

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun danışmanı ByLock kullanıcısı çıktı.

 

Yunanistan'dan ilk açıklama geldi

Yunanistan'dan ilk açıklama geldi

Yunan bayrağı krizi ile ilgili Yunanistan'dan ilk açıklama geldi.

Rusya'dan ABD'ye çok sert uyarı!

Rusya'dan ABD'ye çok sert uyarı!

Rusya Federasyonu, Amerika Birleşik Devletleri'ne çok sert uyarılarda bulundu.

 

Erdoğan: Kanal İstanbul'u yapacağız

Erdoğan: Kanal İstanbul'u yapacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Maltepe 6. Olağan Kongresi'ne katıldı.

Erdoğan: Operasyonu doğru buluyorum

Erdoğan: Operasyonu doğru buluyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'de düzenlediği harekata ilişkin açıklamal


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

Başrollerini Ivana Sert, Peker Açıkalın ve Nuri Alço gibi ünlü isimlerin oynadığı “Karımı Gördünüz mü?” filmi gala yaptı.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya