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Yunanistan'dan skandal FETÖ kararı

Yunanistan'dan skandal FETÖ kararı.20312
  • Giriş : 30.12.2017 / 15:43:00

Yunanistan'dan FETÖ'cülerle ilgili şoke eden bir karar geldi.

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Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın 15 Temmuz'da kalkıştığı darbe girişimi başarısız olunca Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerden 1'ine siyasi sığınma hakkı verildi.

Yunanistan sekiz darbeci askerden birinin iltica talebini kabul etti. Asker serbest bırakıldı. 

Yunanistan Yüksek Mahkemesi, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan 8 askerin Türkiye'ye iade talebini reddetmişti.

DAVA SÜRECİ NASIL İŞLEDİ?

15 Temmuz darbe girişimi sonrası askeri bir helikopter ile Yunanistan’a kaçan 8 darbeci askerin Türkiye'ye iadesiyle ilgili kısa bir süre önce Atina'daki mahkemede görülen üç ayrı duruşmanın ardından, üç asker için Türkiye'nin iade talebi kabul edilmiş, beş askere yönelik iade talepleri ise reddedilmişti.

Yunan temyiz mahkemeleri başsavcısı Antonis Liogas, iade talebi reddedilen darbecilerle ilgili Yüksek Mahkeme'ye itirazda bulunurken, mahkemenin Türkiye'ye iadeleri yönünde karar verdiği üç darbeci asker de temyiz başvurusunda bulunmuştu.

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