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Yunanistan'dan 'takas' iddialarına cevap geldi

Yunanistan'dan 'takas' iddialarına cevap geldi.20625
  • Giriş : 04.03.2018 / 17:43:00

Yunanistanlı askerlerin Türkiye'de gözaltında tutulması üzerine Yunan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yorgo Katrugalo açıklama yaptı.

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Katrugalo, Türkiye ile aralarında bir takas görüşmesi olmadığını ve olmayacağını belirtti.

Yunanistan, Meriç’de sınır yakınında geçen perşembe günü Türk devriyeleri tarafından yakalanan ve tutuklanan 2 Yunan askerinin avukatlarının tahliye talebi ile itirazlarına bugün (Pazartesi) verilecek cevaba kilitlendi. Öte yandan, Yunan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yorgo Katrugalos,  Yunan basınında çıkan darbeci Türk askerlerle takas iddiasını yalanlayarak“ Türkiye ile savaş durumunda değiliz ki, esir takası yapalım” dedi.

Elefteros Tipos gazetesi “Meriç’te Türk tuzağı” başlıklı haberinde “Ankara, sınırda tesadüf eseri meydana gelen bir gelişmeyi, diplomatik bir olaya dönüştürmeye teşebbüs ediyor” diye yazdı. Etnos gazetesi ise “Diplomatik gerilim. 2 Yunan askeri Türk hapishanesinde” başlığı ile yayınlanırken, Dimokratia gazetesi “Türklerden Meriç’te tuzak. Ankara, Yunanistan’a kaçan 8 Türk askeri ile takas için pazarlık istiyor. Yunan askerlerine adi suçluymuş gibi kelepçe taktılar” ifadesini kullandı.

SABAHA KADAR AYİN YAPTILAR

Teğmen Angelos Mitretodis (25) ile astsubay çavuş Dimitris Kouklacis’in (29) aileleri Edirne’ye gitmek üzere, cumartesi gecesi sınır yakınındaki Kumçiftlik (Orestiada) kasabasında buluştular. İki aile çocuklarının dönmesi için buluşup dua etti. Kuklacis’in adının açıklanmasını istemeyen bir akrabası “Edirne’deki Yunan Başkonsolosluğu bize, Türklerin çocuklarımıza son derece iyi davrandıklarını söylediler” dedi.

TAKAS İDDİASINI YALANLADI

Yunan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yorgo Katrugalos,  Yunan medyasında günlerdir “Türkler 2 Yunan askerinin, 15 Temmuz darbesinden 1 gün sonra askeri helikopter ile Dedeağaç (Aleksandrupolis) şehrine kaçan 8 Türk askeri ile takası isteyebilir” iddialarını yalanlayarak “ Türkiye ile savaş durumunda değiliz ki, esir takası yapalım” dedi.

Savunma Bakan Yardımcısı Fotis Kuvelis, Türk adli makamlarının konuya gerçek boyutları ile yaklaşacakları ümidini dile getirdi.

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