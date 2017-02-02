Yunanistan'dan Türkiye için şok sözler
15 Temmuz darbe girişiminin başarız olmasıyla askeri helikopterle Yunanistan'a kaçan darbecilerle ilgili Yunan mahkemesinin verdiği kararla gerilen 2 ülke ilişkileri Yunanistan'dan gelen açıklama ile iyice gerileceğe benziyor.
Reuters'ın haberine göre, Yunanistan, Türk hava kuvvetleri tarafından dün Yunan hava sahasına yönelik yoğun ihlallerin gerçekleştirildiğini iddia etti.
Ajansa konuşan Yunan savunma bakanlığı yetkilileri, merkez ve güney Ege'de bulunan adaların üzerindeki hava sahalarına yönelik 138 ihlalin gerçekleştiğini öne sürerken, bu sayının alışılmadık derecede yüksek olduğunu belirtti.
Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, Türkiye'nin davranışlarını "kovboy hareketleri" olarak tanımladı.
Reuters, Antenna televizyonuna konuşan Kammenos'un şu sözlerini aktardı: "Biz barış istiyoruz, Ege üzerinde bir kavga veya sorun istemiyoruz fakat yolu kesilmeyen bir uçak da olmayacaktır."
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