Yunanistan'dan Türkiye'ye işgal tehdidi

Kardak Kayalıkları ve Türkiye'de tutuklanan Yunan askerlerim konusunda ters düşen Yunanistan ile Türkiye'nin ilişileri karşılıklı açıklamalarla iyiden iyiye kötüleşiyor.Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos, Türkiye'ye karşı küstah tehditler savurdu. Pavlopulos, "Türkiye bizi mecbur bırakırsa atalarımızın yaptığını yaparız" diyerek Türkiye'yi tehdit etti.Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos On İki Adaların Yunanistan’a verilişinin 70’inci yıldönümü kutlamaları için Nisiros adasında gerçekleştirilen törene katıldı. Burada On iki adanın tarihine ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı, Yunanistan'ın toprak bütünlüğü üzerinden Türkiye'ye hadsiz tehditler savurdu.On iki ada ve enerji ahasında yaşanan gerginliklere ilişkin konuşma yapan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos “Görev sürem boyunca, sadece bu sürede de değil, her zaman Nisiros’un ve On İki Adaların asırlık tarihini ve inkar edilemez Yunanlığını savunmak için üzerime düşeni yapacağım. Ayrıca ülkemizin ve dolayısıyla Avrupa Birliği’nin (AB) topraksal bütünlüğünü ve egemenliğini korumak için de üzerime düşeni yapacağım” dedi.FANATİK