Yunanistan darbecileri iade edecek mi?
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz'da kalkıştığı darbe girişiminin başarısız olması sonrası Yunanistan'a kaçan darbeciler hakkında bugün son karar verilecek.
FETÖ'cü hainlerin, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan 8 hainin en az 2'si bugün öğle saatlerinde temyiz mahkemesine çıkarılacak. Mahkeme, Türkiye'nin iade talebine karar verecek.
SABAH
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