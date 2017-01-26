Yunanistan darbecileri iade etmiyor!
15 Temmuz darbe girişiminin başarısız olması sonrası askeri helikopterle Yunanistan'a kaçan darbecilerle ilgili karar verildi. Atina Yüksek Mahkemesi'ne kelepçesiz halde getirilen askerler için Türkiye'ye iade edilmemesi kararı alındı.
Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye oldukları ve 15 Temmuz darbe girişiminde aktif rol oynadıkları gerekçesiyle Türkiye'ye iadeleri istenen askerler, Yunan polisi eşliğinde birbirlerine kelepçeli olarak mahkemeye getirildi.
Yüksek mahkeme hakimleri, FETÖ mensubu askerleri gruplar halinde salona çağırarak haklarındaki kararları yüzlerine okudu.
Mahkeme, darbe girişiminin ardından TSK'ya ait helikopterle Yunanistan'a kaçan askerler için Türkiye'nin iade talebinin reddedildiğini bildirdi.
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