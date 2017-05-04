Yunanistan darbecilerin iadesini reddetti!
15 Temmuz kanlı darbe girişimi başarısız olunca helikopterle Yunanistan'a kaçan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması mensunu şahıslar için Yunanistan'dan şoke eden bir karar geldi. Yunan temyiz mahkemesi FETÖ'cü darbecilerin iadesini reddetti.
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