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Yunanistan DHKP-C üyesini iade etmiyor

Yunanistan DHKP-C üyesini iade etmiyor.20312
  • Giriş : 03.04.2018 / 12:42:00

Yunanistan, terör örgütü DHKP-C üyesi Ali Ercan Gökoğlu'nu iade etmeyeceğini belirtti.

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Yunanistan Mahkemesi'nden skandal karar. Mahkeme, DHKP-C üyesi Ali Ercan Gökoğlu'nun Türkiye'ye iade edilmemesi gerektiğini kararlaştırdı.

Atina’dan 350 kilometre kilometre mesafedeki Larisa şehrinde, İstinaf Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen 7 Aralık’daki Atina ziyaretinden 9 gün önce yakalanan terör örgütü 9 DHKP-C üyesinden Ali Ercan Gökoğlu’nun da Türkiye’ye iade edilmemesini kararlaştırdı.

Böylece, Türkiye’nin iadelerini istediği, ancak Yunan Mahkemeleri’nin iadelerini reddetikleri DHKP-C’li terörist sayısı 5’e çıktı.

Yunan Mahkemeleri daha önce, Türkiye’nin Mehmet Doğan, Şadi Naci Özpolat, Hazar Seçer ve Mehmet Biber ile ilgili iade taleplerini reddetmişlerdi.

Yunan Polisi, geçen 28 Kasım’da 3 ayrı hücreevinde yaptığı baskınlarda 9 DHKP-C’li terrorist yakalamıştı. Bu baskınlarda  bomba yapımında kullanılan malzeme, patlayıcı maddeler, 1 tabanca ve sahte seyahat belgeleri ele geçirilmişti.
Halen tutuklu bulunan 9 DHKP-C’li, Yunanistan’da işledikleri suçlar için ayrıca yargılanacaklar. 

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