Yunanistan DHKP-C üyesini iade etmiyor
Yunanistan Mahkemesi'nden skandal karar. Mahkeme, DHKP-C üyesi Ali Ercan Gökoğlu'nun Türkiye'ye iade edilmemesi gerektiğini kararlaştırdı.
Atina’dan 350 kilometre kilometre mesafedeki Larisa şehrinde, İstinaf Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen 7 Aralık’daki Atina ziyaretinden 9 gün önce yakalanan terör örgütü 9 DHKP-C üyesinden Ali Ercan Gökoğlu’nun da Türkiye’ye iade edilmemesini kararlaştırdı.
Böylece, Türkiye’nin iadelerini istediği, ancak Yunan Mahkemeleri’nin iadelerini reddetikleri DHKP-C’li terörist sayısı 5’e çıktı.
Yunan Mahkemeleri daha önce, Türkiye’nin Mehmet Doğan, Şadi Naci Özpolat, Hazar Seçer ve Mehmet Biber ile ilgili iade taleplerini reddetmişlerdi.
Yunan Polisi, geçen 28 Kasım’da 3 ayrı hücreevinde yaptığı baskınlarda 9 DHKP-C’li terrorist yakalamıştı. Bu baskınlarda bomba yapımında kullanılan malzeme, patlayıcı maddeler, 1 tabanca ve sahte seyahat belgeleri ele geçirilmişti.
Halen tutuklu bulunan 9 DHKP-C’li, Yunanistan’da işledikleri suçlar için ayrıca yargılanacaklar.
TRT
DİĞER HABERLER
Hasan Cemal'e 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi
Gazeteci Hasan Cemal'e 1 yıl 6 ay hapis cezası verildiği açıklandı.
Eski TRT çalışanına FETÖ'den 9 yıl hapis
Eski TRT çalışanı Ali Ahmet Böken'e FETÖ'den 9 yıl hapis cezası verildi.
Ülkü Tamer 81 yaşında hayatını kaybetti
Şair, gazeteci, oyuncu ve çevirmen Ülkü Tamer 81 yaşında hayatını kaybetti.
Fethiye'de 71 üniversiteli kurtarıldı
Fethiye'de batan dalış teknesinde bulunan 71 üniversiteli kurtarıldı.
Karlov soruşturmasında 8 kişi için flaş karar
Rus büyükelçi Andrey Karlov cinayetine ilişkin önemli gelişmeler kaydedildi.
Denize uçan araçtaki polis memuru bulundu
Trabzon'un Maçka ilçesinde denize uçan araçtaki polis memuru bulundu.