Yunanistan FETÖ'cü askerler için kararını verdi
15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması üyesi askerlerin Yunanistan'a kaçışı sonrası başlayan yargı sürecinde önemli gelişmeler yaşandı.
Atina İstinaf Mahkemesi, Yunanistan'a kaçan darbeci askerlere ilişkin Türkiye'nin üçüncü iade talebini de reddetti. Yunanistan daha önce de DHKP-C'li üç teröristin iadesini de reddetmişti.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Yunanistan'a kaçan darbeci askerlere ilişkin Türkiye'nin üçüncü iade talebi reddedildi. Darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan 8 darbeci asker, Türkiye'nin yeni iade talebi üzerine başkent Atina İstinaf Mahkemesinde hakim karşısına çıkarıldı. Darbecilerin kelepçeli olarak mahkemeye getirildiği görüldü. Mahkeme salonunda karardan emin bir şekilde rahat tavırlarıyla dikkat çeken firari askerlerin savunmalarını yapmalarının ardından Savcı Evgenia Kivelou iade talebinin reddine yönelik mütalaa verdi. Kivelou, iade dosyasında "kasten adam öldürme" ile yeni suçlamalar bulunsa da var olan delillerin yeterli görülmediğini ifade ederek, iade talebinin kabul edilmemesi yönünde görüş bildirdi.
Savcının görüşü yönünde karar veren Atina İstinaf Mahkemesi hakimleri, Yunanistan'a kaçan darbeci askerlerin Türkiye'ye iadesine ilişkin ret kararı verdi. Türkiye'nin iade talebi bir kez daha reddedilmesinin ardından, darbeci askerlerin sığınma başvurularına ilişkin Yunan Danıştayından kararın 4 Mayıs'ta çıkması bekleniyor.
MİLLİYET
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