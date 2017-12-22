Yunanistan'ın başkenti Atina'da patlama!
Yunanistan'ın başkenti Atina'da patlama. Patlamanın Atina'daki merkez binalarının bulunduğu alanın dışında gerçekleştiği duyurdu.
TRT
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