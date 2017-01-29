Facebook Twitter Rss

Yunanistan'ın ilk vukuatı değil!

Yunanistan'ın ilk vukuatı değil!.26507
  • Giriş : 29.01.2017 / 08:24:00

Yunanistan'ın 10 seneden beri istenen 50 kişiden hiç birisinin iadesini yapmadığı öğrenildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


15 Temmuz darbesi başarısız olunca soluğu Yunanistan'da alan darbecilerin iadesine karşı çıkan Yunanistan'ın bu ilk vukuatı değil.

Uluslararası Adli Yardımlaşma ve Suçluların İadesi Anlaşması kapsamında 2007’den bu yana Türkiye’nin 6 Dev- Sol, 24 DHKP-C, 8 FETÖ, 1 Hizbullah, 1 MLKP, 1 PKK, 1 THKP-C, 5 TKP-ML ve 3 diğer örgütlerden olmak üzere toplamda 50 kişinin ilişkin talebi Yunanistan’a iletildi. Yunanistan bu talepleri aldı ancak hiçbirini Türkiye’ye iade etmedi.

Türkiye rest çekmişti

Yunanistan Yüksek Mahkemesi, 15 Temmuz darbe girişiminde helikopterle Yunanistan’a kaçan 8 darbeci askerin iade talebini de önceki gün reddetmişti. Türkiye, bu duruma sert tepki gösterip, "Geri kabul anlaşmasının iptali dahil gerekli her türlü adımı atma” resti çekmişti. Adalet Bakanlığı ise önceki gün Yunanistan’a ikinci kez geçici tutuklama ve iade talebinde bulunurken, şüphelilerin kırmızı bültenle aranması için Adalet Bakanlığı aracılığıyla Interpol’e yazı göndermişti. Gözler ise Türkiye ile Yunanistan’ın terörist iadesi konusundaki işbirliğine çevrildi.

Erdoğan tam 40 İl'de konuşacak

Rektörler 'biz de varız' diyor

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Yunanistan, darbecileri neden vermedi?

Yunanistan, darbecileri neden vermedi?

Yunanistan, darbeci askerlerin Türkiye'ye iadesine neden karşı çıkıyor.

Trump ve Putin anlaştı!

Trump ve Putin anlaştı!

ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin'in anlaştığı duyuruldu.

 

İşte Putin-Trump görüşmesinin saati

İşte Putin-Trump görüşmesinin saati

Tüm dünyanın gözü Rus lider Putin ile Donald Trump'ın görüşmesine çevrildi.

Ünlü oyuncu John Hurt hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu John Hurt hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü sinema oyuncusu John Hurt hayatını kaybetti.

 

Amerikalı aktör canlı yayında intihar etti!

Amerikalı aktör canlı yayında intihar etti!

Amerika'da akıllara durgunluk verecek bir olay meydana geldi.

Trump taraftarlarından Müslümanlara saldırı

Trump taraftarlarından Müslümanlara saldırı

Trump taraftarları, havalimanında Müslüman çalışana saldırdı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya