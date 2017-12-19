Yunanistan'ın yolladığı göçmen donarak öldü
Yunanistan'ın Türkiye'ye yolladığı Pakistanlı göçmen havanın soğuk ve kar yağışlı olması sebebiyle hipotermiye yakalanarak can verdi. Olay yerine gelen ekiplerin tüm müdahalesine rağmen M.G. kurtarılmadı.
Kaçak göçmenlerin, Yunanistan güvenlik güçleri tarafından Meriç nehri üzerinden Türkiye'ye gönderildiği, M.G'nin de nehri geçerken suya düşerek ıslandığı ve havanın soğuk olması nedeniyle donarak hayatını kaybettiği belirlendi.
MİLLİYET
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