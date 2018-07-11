Facebook Twitter Rss

Yunanistan Rusya'ya bağlı diplomatları kovdu

Yunanistan Rusya'ya bağlı diplomatları kovdu.23165
  • Giriş : 11.07.2018 / 12:07:00

Yunanistan, Rusya'ya bağlı diplomatları ülkesinden sınır dışı etti.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Yunanistan'dan çarpıcı bir açıklama geldi. Yunanlılar, Rusya'ya bağlı 2 diplomatı 'Yunanistan'ın içişlerine müdahale niteliğinde eylemlerde bulunmaları ve ulusal güvenliği tehdit etmeleri' iddiası ile ülkesinden sınır dışı etti.

TÜRKİYE

Galatasaray'dan ayrılan Yasin Öztekin'e talip

Mahkemeden Booking.com ile ilgili red

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Almanya'da NSU davasında karar!

Almanya'da NSU davasında karar!

Almanya'da görülen NSU davasında mahkeme kararını açıkladı.

Amerika'da kanlı saldırı: 3'ü çocuk 5 ölü

Amerika'da kanlı saldırı: 3'ü çocuk 5 ölü

Amerika Birleşik Devletleri'nde aynı aileden 5 kişi vurularak öldürüldü.

 

Tayland'daki futbolcu çocuklar kurtarıldı

Tayland'daki futbolcu çocuklar kurtarıldı

Tayland'da 9 gün önce kaybolan futbolcu çocuklar bulundu.

Cesedi oyun konsolunun başına oturttular

Cesedi oyun konsolunun başına oturttular

Amerika Birleşik Devletleri'nde ilginç bir cenaze töreni düzenlendi.

 

Erdoğan'a Kudüs çağrısı!

Erdoğan'a Kudüs çağrısı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Kudüs ile ilgili çağrı geldi.

Nusret'e Fransa'dan ilginç teklif

Nusret'e Fransa'dan ilginç teklif

Dünya çapında ün kazanan Nusret'e, Fransa'nın bir köyünde 1 hafta vejetaryen hayatı geçirmeyi teklif


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

ABD'nin bilindik isimlerinden Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya