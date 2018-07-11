Yunanistan Rusya'ya bağlı diplomatları kovdu
Yunanistan'dan çarpıcı bir açıklama geldi. Yunanlılar, Rusya'ya bağlı 2 diplomatı 'Yunanistan'ın içişlerine müdahale niteliğinde eylemlerde bulunmaları ve ulusal güvenliği tehdit etmeleri' iddiası ile ülkesinden sınır dışı etti.
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