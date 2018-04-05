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Yunanistan sınırına 7 bin asker yığdı

Yunanistan sınırına 7 bin asker yığdı.21286
  • Giriş : 05.04.2018 / 16:24:00

Krizin sürdüğü Yunanistan, Türkiye sınırına 7 bin asker yığdı.

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Yunanistan ile Türkiye arasında patlak veren krizde yeni gelişmeler yaşanıyor. Yunanistan Savunma Bakanı Kammenos, Türkiye sınırına asker yığıldığını belirtti.

Yunanistan Savunma Bakanı Kammenos “Cesaretleri varsa, topraklarımızın bir santimini zorlasınlar. Birleşmiş Yunanlılar onları ezecekler” diyen Kammenos, 7 bin askerin adalara ve Batı Trakya’daki bir sınır bölgesine taşındığını söyledi. Türkiye'yi "kışkırtmaya devam eden düşman" olarak niteleyerek küstahça açıklamalarına devam eden Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, Ege Denizi'nin Türkiye’ye yakın kısmındaki adalarda daha fazla askeri personelin görevlendirilmesini emrettiğini söyledi. Savunma Bakanı Panos Kammenos, iki NATO müttefiki arasındaki gerilimin ardından, 7 bin askerin adalara ve Batı Trakya’daki bir sınır bölgesine taşındığını söyledi.

Kammenos, Kuşadası'nın karşısında yer alan Samos'un hemen yanındaki İkarya adasında, "Cesaretleri varsa, topraklarımızın bir santimini zorlasınlar. Birleşmiş Yunanlılar onları ezecekler. Biz onların provokasyonları, tehditleri ve hakaretlerinden korkmadık, dize getirilmedik. Bizi daha da güçlendiriyorlar" ifadelerini kullandı.

Milliyet'te yer alan habere göre; Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras, koalisyon hükümetinin küçük ortağı konumundaki milliyetçi ANEL (Bağımsız Helenler) partisi lideri olan Kammenos’a göre, Türkiye'ye karşı daha yumuşak bir ton kullanmaya çalışıyor. Türkiye'yi hedef alan açıklamalar yapan Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, ülkesinde de büyük tepki görüyor. Hafta başında ana muhalefet Yeni Demokrasi Partisi (YDP), yazılı açıklamasında Savunma Bakanı'nı yerden yere vurmuştu: "Kammenos'un geçirdiği cinneti yorumlamaya bile gerek yoktur. Kammenos, Savunma Bakanlığı gibi önemli bir bakanlığa layık değildir."

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