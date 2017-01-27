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Yunanistan tepkisi ses getirdi!

Yunanistan tepkisi ses getirdi!.14716
  • Giriş : 27.01.2017 / 19:58:00
  • Güncelleme : 27.01.2017 / 20:04:33

Darbeci 8 askeri iade etmeyen Yunanistan'a karşı Çavuşoğlu'nun verdiği tepki, AB kulislerinde yankı buldu.

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15 Temmuz'da FETÖ'nün gerçekleştirdiği darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan darbeci 8 asker, Yunanistan'da alınan kararla Türkiye'ye iade edilmedi. Verilen karara Ankara'dan tepkiler gelmeye devam ederken Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun tepkisi AB kulislerinde yankı buldu.

AVRUPA KOMİSYONU AÇIKLAMA YAPTI

Yaşanan gelişmelerin ardından NTV Avrupa Temsilcisi Kayhan Karaca durumu şöyle anlattı; "Bu durum Avrupa ülkeleri için felaket senaryosu. Dolayısıyla hemen Avrupa Birliği kulislerinde yankı uyandırdı. Avrupa Komisyonu Sözcüsü az önce yaptığı açıklamada; "Türkiye ile Yunanistan arasında göçmen geri kabul anlaşmasının uygulanmaya devam edeceklerine inandıklarını" söyledi. Bunu Ankara'ya mesaj olarak değerlendirebiliriz. Şunu belirtmekte fayda var Türkiye ile Yunanistan arasındaki geri kabul anlaşması Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki göçmen anlaşmasının temelini oluşturuyor. Eğer; Türkiye ile Yunanistan arasındaki geri kabul anlaşması işlemezse, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki geri kabul anlaşması da otomatik olarak rafa kalkmış oluyor, pratikte işlemeyecek. Avrupa Birliği kulislerinde bir panik havası hakim ve Türk hükümetinden daha fazla bilgi bekliyorlar. Angela Merkel'in Türkiye ziyareti son anda iptal olmazsa, bu gelişmeler görüşmenin ana konusu olacak."

Çavuşoğlu, "Yunanistan'la aramızdaki ikili geri kabul anlaşmasının iptali dahil gerekli adımları atacağız" diye konuşmuştu.

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