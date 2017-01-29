Hulusi Akar, Kardak'ı ziyaret etti
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, bugün saat 12.00 sıralarında Kardak Kayalıkları’nı ziyaret etti. Yunan botunun önlemeye çalıştığı iddia edilmişti. Ancak askeri kaynaklar bu iddiayı yalanladı. Bölgeye ufak bir Yunan Sahil Güvenlik botunun geldiği, uzak bir mesafeden gemi ve hücumbotlarımızı gözlemlediği öğrenildi.
Yunanistan ile Türkiye arasında yaşanan Kardak krizinin 21. yıl dönümünde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar bölgeye sürpriz bir ziyaret yaptı.
Sabah saatlerinde sürpriz bir program ile Bodrum’a gelen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, hücum botuna binip peşindeki iki hücum bot ile birlikte 21 yıl önce krize neden olan Kardak Adası’na gitti.
Turgutreis ve Ortakent sahillerinde incelemelerde bulunan Orgeneral Akar, gemi yanaşma iskelesine gelerek buradan karaya çıktı. Daha sonra bölgede hazır bekleyen 2 helikopterden birine binen Orgeneral Akar, sahil ve Kardak civarını bir süre de havadan kontrol ettikten sonra bölgeden ayrıldı.
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