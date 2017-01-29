Facebook Twitter Rss

Hulusi Akar, Kardak'ı ziyaret etti

Hulusi Akar, Kardak'ı ziyaret etti.12329
  • Giriş : 29.01.2017 / 14:21:00
  • Güncelleme : 29.01.2017 / 15:39:55

Yunan botları, Kardak'a gitmek isteyen Hulusi Akar'ın botunu yakın markaja aldı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, bugün saat 12.00 sıralarında Kardak Kayalıkları’nı ziyaret etti. Yunan botunun önlemeye çalıştığı iddia edilmişti. Ancak askeri kaynaklar bu iddiayı yalanladı. Bölgeye ufak bir Yunan Sahil Güvenlik botunun geldiği, uzak bir mesafeden gemi ve hücumbotlarımızı gözlemlediği öğrenildi.

Yunanistan ile Türkiye arasında yaşanan Kardak krizinin 21. yıl dönümünde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar bölgeye sürpriz bir ziyaret yaptı. 
Sabah saatlerinde sürpriz bir program ile Bodrum’a gelen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, hücum botuna binip peşindeki iki hücum bot ile birlikte 21 yıl önce krize neden olan Kardak Adası’na gitti.

Turgutreis ve Ortakent sahillerinde incelemelerde bulunan Orgeneral Akar, gemi yanaşma iskelesine gelerek buradan karaya çıktı. Daha sonra bölgede hazır bekleyen 2 helikopterden birine binen Orgeneral Akar, sahil ve Kardak civarını bir süre de havadan kontrol ettikten sonra bölgeden ayrıldı.

Ahmet Türk: Türkiye'nin sağlığı daha kötü

Tarihi Federer-Nadal maçını Federer kazandı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Gözyaşlarına boğuldular

Gözyaşlarına boğuldular

Donald Trump'ın göçmenlerle aldığı karardan sonra İstanbul'da da karmaşa yaşandı.

Hemzemin geçitte dehşet anları

Hemzemin geçitte dehşet anları

Hemzemin geçitte bariyerlerin kapanması ile birlikte korku dolu anlar yaşandı.

 

İstanbullular dikkat! Bugünün hava durumu!

İstanbullular dikkat! Bugünün hava durumu!

Meteoroloji, İstanbul'da yaşayan vatandaşlar için Pazar gününün hava durumunu açıkladı.

İşte 1. derece hâkim-savcıların alacağı maaş

İşte 1. derece hâkim-savcıların alacağı maaş

Başbakanlık'a gönderilen yargı tazminatı artışı ile ilgili taslakta maaş artışı da geliyor.

 

HDP'li vekil Hüda Kaya serbest

HDP'li vekil Hüda Kaya serbest

HDP'li milletvekili Hüda Kaya'nın Afyon'da gözaltına alındığı öğrenildi.

Silivri kaçakları yakalandı

Silivri kaçakları yakalandı

Silivri'de kaçak göçmenler olduğu ihbarı polis ekiplerini harekete geçirdi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya