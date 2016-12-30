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Yunanlı Büyükelçi aracında yakıldı mı?

Yunanlı Büyükelçi aracında yakıldı mı?.20475
  • Giriş : 30.12.2016 / 13:52:00

Yunanistan'ın Brezilya büyükelçisi hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı.

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Brezilya'da yanmış halde bir aracın içinde bulunan cesedin Yunanistan2ın Brezilya'daki büyükelçisi Kiriakos Amiridis'e ait olduğu iddia edildi.

Pazartesi gününden bu yana kendisinden haber alınmayan Kiriakos hakkındaki iddia ülkesinde büyük yankı uyandırdı.

Brezilya'da 59 yaşındaki Yunan büyükelçi Kiriakos Amiridis'in son olarak 26 Aralık gecesi arkadaşlarının evinden çıkarken görüldüğü belirtildi.

Aracın plakasının Amiridis'in kiralık aracıyla örtüştüğü belirtildi. Ancak Brezilya polis kaynakları konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

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