Yunan botundan Türk gemisine ateş!
Türk Bayraklı yük gemisine Ege Denizi'nde Yunan Sahil Güvenlik botu tarafından ateş açıldığı iddia edildi. Geminin güvertesine 36 merminin isabet ettiği öğrenildi. Konuya ilişkin Dışişleri'nden açıklama geldi.
Ege Deniz'de gerginlik. Türk Bayraklı yük gemisine Rodos Adası açıklarında Yunan Sahil Güvenlik botundan ateş açıldı. Gemi büyük tehlike atlattı. Geminin güvertesine çok sayıda merminin isabet ettiği belirtiliyor. Bir televizyona konuşan gemi kaptanı "Artık Türk sularındayız"dedi
Ege Deniz'nde sıcak saatler. Demir çelik yüklü Türk Bayraklı gemi ididaya göre ACT isimli kuruyük gemisi Rodos açıklarında uluslararası sularda Yunan Sahil Güvenlik botları tarafından Yunan Limanı'na yanaşması istenen ancak kaptanın bu direktife uyamayacağını belirtip demir atmasının ardından Türk Sahil Güvenlik'e haber verdi. Türk karasularına yöneldiği esnada Yunan Sahil Güvenlik ACT isimli yük gemisine ateş açtı. Gemiye çok sayıda mermi isabet etti.
Olay sonrası Dışişişleri Bakanlığı harekete geçti ve iki sahil güvenlik botu bölgeye gönderildi.
Dışişleri kaynaklarından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İlgili kurumlarla temas halindeyiz" denildi.
Geminin kaptanı Sami Kalkavan, CNN Türk'e yaptığı açıklamada "Sahil Güvenlik, geminin Lodos Limanı'na çekilmesini istedi, biz bunu kabul etmedik. Kontrol etmek istediler, kontrolü de kabul etmeyince bize durmazsak ateş edeceklerini söylediler. Dediklerini de yaptılar. Şu anda gemide 16 delik görünüyor. Geminin su alma tehlikesi yok ama büyük bir tehlike atlattık. Daha önce seyehat yaptığımız bir hattı. 16 mermi isabet etti. Mürettebat büyük tehlike atlattı. Şu anda Türk sularındaydız. Geminin batma tehlikesi yok" dedi.
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