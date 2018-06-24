Yurt dışı oyları sayılıyor
Türkiye'nin beklediği gün geldi çattı. Ülkenin geleceği için vatandaşlar oylarını verdi. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için yurt dışında kullanılan oyların sayımına ATO Kongre Merkezi'nd başlandı.
Görevliler kongre merkezine güvenlik kontrolünden geçirilerek alındı. 60 ülke ve 123 temsilcilikte kullanılan oyların içinde bulunduğu sandıklar 9 gruba ayrıldı.
Oy sayımından önce görevliler yemin ederken, sandıklar, saat 17.00'de oy verme işleminin sona ermesinin ardından açılmaya başlandı.
HÜRRİYET
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