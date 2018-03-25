Yurtdışına çıkış harcıyla ilgili önemli karar!

Giriş : 25.03.2018 / 08:11:00

25.03.2018 / 08:11:00 Güncelleme : 25.03.2018 / 08:13:23

Yurtdışına çıkan Türklerden çıkış başına alınan 15 TL’lik harç ücreti ile ilgili önemli bir çalışma başlatıldı.