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Yurtdışına çıkış harcıyla ilgili önemli karar!

Yurtdışına çıkış harcıyla ilgili önemli karar!.11231
  • Giriş : 25.03.2018 / 08:11:00
  • Güncelleme : 25.03.2018 / 08:13:23

Yurtdışına çıkan Türklerden çıkış başına alınan 15 TL’lik harç ücreti ile ilgili önemli bir çalışma başlatıldı.

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Yurtdışına çıkış yapan Türk vatandaşlarından alınan 15 TL tutarındaki harçlardan yılda 100 milyon TL’yi geçen gelir elde ediliyor. Harç ödemesi kaynak olarak kullanıldığı için gelecekte de devam edecek ancak vatandaşa da kolaylık olması açısından biletlere dahil olmasıyla ilgili çalışmalar yapılıyor. Üzerinde çalışılan bir programın ilgili otoriteler tarafından kabul görmesi halinde, bir yazılım sayesinde yolcu havayollarından bilet alırken harç bedelini ödeyebilecek. Gazete Habertürk'ten Gökhan Artan'ın haberine göre yerli ve yabancı havayolu şirketinden bilet alan harç ödemesi gereken Türk yolcu, bilet alımı sırasında harç pulu ödemesiyle ilgili bir seçenekle karşılaşacak.

Bu seçeneği kabul ederek ödemeyi yapan yolcunun biniş bankosundan aldığı biniş kartında otomatik olarak “Harç ödemesi yapmıştır” yazacak. Uygulama kabul edilse de vezneler yine harç pulu vermeye devam edecek. 15 TL’lik harç bedeli anlaşmalı bankalara ödenmesinin yanı sıra vergi dairelerinden veya havalimanlarındaki vezneden pul alım yoluyla da yapılıyor.

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