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Yurtlarda yangın eğitimi verildi

Yurtlarda yangın eğitimi verildi.14300
  • Giriş : 12.01.2017 / 11:48:00

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından Konya’da bulunan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel yurtların idarecilerine yönelik yangın eğitimi semineri, 12 Ocak 2017 tarihinde Mevlana Kültür Merkezinde gerçekleşti.

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Programın açılış konuşmasını Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cevdet İŞBİTİRİCİ yaptı. Geçmişte yaşanan Taşkent’in Balcılar Mahallesi ve Adana’nın Aladağ ilçesindeki facialara değinen İŞBİTİRİCİ, bu eğitimlerin olası faciaların önüne geçmede faydalı olacağına inandığını söyledi. Daire Başkanlığı olarak çok ciddi tedbirler aldıklarını, bu sebeple Konya’nın öğrenci yurtları bakımından ülkemizin en korunaklı şehri olduğunu sözlerine ekledi. İl genelinde yurt denetimlerini en kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini belirtti. Gönüllü itfaiyecilik çalışmalarına de değinen İŞBİTİRİCİ, bu eğitim seminerine verilen destekten dolayı İl Milli Eğitim Müdürlüğüne de teşekkür etti.

Daha sonra İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder GÜRSOY kürsüye çıktı. Adana’daki faciadan sonra yurt denetimlerinin tekrar gündeme geldiğini vurgulayan GÜRSOY, Konya genelinde 24 bin öğrencinin yurtlarda kaldığını söyledi. Yurtlarda kalan öğrencilerin hepimize emanet edildiğini ifade ederek çok küçük gibi görünen sorunların büyük sıkıntılara kapı açabileceğine vurgu yaptı. Bugün burada verilecek eğitimde aktarılacak konuların, hepimizin bildiği ama ihmal ettiği konular olduğunu söyleyerek kurallara uymanın önemine dikkat çekti.  GÜRSOY, bu eğitim seminerinin düzenlenmesinde Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı yetkilileri başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Müdahale Şube Müdürü Mehmet YILDIRIM ve itfaiye teşkilatı yetkililerinin sunumlarının ardından program sona erdi.

Programa Konya İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder GÜRSOY, Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cevdet İŞBİTİRİCİ, Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürü Yıldız TOSUN, Konya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Dündar POLATCAN ile resmi ve özel yurtların idarecileri katıldı. 

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