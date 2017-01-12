Yurtlarda yangın eğitimi verildi

Giriş : 12.01.2017 / 11:48:00

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından Konya’da bulunan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel yurtların idarecilerine yönelik yangın eğitimi semineri, 12 Ocak 2017 tarihinde Mevlana Kültür Merkezinde gerçekleşti.