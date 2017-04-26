Yürüyüş Dergisi'ne operasyon
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yürüyüş Dergisi'ne operasyon düzenledi. Dergi içerisinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildi. Operasyona polis helikopteri de destek verdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri saat 02.00 sıralarında Sultangazi ilçesi, Fevzi Çakmak Caddesi’nde bulunan Yürüyüş Dergisi’ne operasyon düzenledi. Operasyona Özel Harekat, Çevik Kuvvet polisleri, itfaiye ekipleri ve havadan da polis helikopteri destek verdi. Operasyon sırasında zırhlı polis araçları ve TOMA da çevrede güvenlik önlemi aldı.
Yürüyüş Dergisine operasyonİtfaiye aracı merdiveni yardımıyla derginin bulunduğu kata çıkan polis ekipleri korkuluklarla kapatılmış olan balkondaki demirleri makas yardımıyla keserek içeri girmeye çalıştı. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından içeriye girebilen polis ekipleri dergi içerisinde aramalar yaptı. Aramalarda çok sayıda örgütsel dokümana el konulurken, gözaltılar hakkında bilgi verilmedi.
HÜRRİYET
DİĞER HABERLER
30 kamu görevlisine ByLock gözaltısı!
FETÖ soruşturması kapsamında Adana'da örgüt üyelerine yönelik operasyon yapıldı.
20 kişi silahlarla OSB'yi bastı: 1 ölü
Sakarya'da bir iş yerine gündüz vakti silahlı saldırı yapıldı.
HDP'li Uca için karar çıktı!
Gözaltına alınan HDP Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca için karar verildi.
İşkenceci Suriyeliler gözaltına alındı!
Şanlıurfa'da çekilen ve büyük tepki çeken görüntülerdeki Suriyeliler yakalandı.
Devletin zirvesi bu zirvede
Devletin zirvesindeki yer alan isimler Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş yıldönümüne katıldı.