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Yusuf Tekin kimi kastetti?

Yusuf Tekin kimi kastetti?.16221
  • Giriş : 01.01.2017 / 09:18:00

Milli Eğitim Bakanlığı müsteşarı Yusuf Tekin, zorunlu olarak bir açıklama yaptı.

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Ankara, müsteşar Yusuf Tekin'in sözlerini tartışadursun, Tekin'nden "zorunlu" olduğu belirtilen yeni bir açıklama geldi.

2013 yılında bir bakan tarafından kendisine, "Fethullah Hoca'nın selamı var. Tayyip Bey seni Milli Eğitim Bakanlığı'na müsteşar olarak alacak, seni uyarıyoruz. Gidersen, kabul edersen seni rezil edeceğiz, insan içine çıkamaz hale getireceğiz" dendiği söyleyen Tekin, yeni açıklamasında şunları söyledi:

“Zorunlu bir açıklama: Trabzon’da bir konferansta yaptığım analiz esnasında kurduğum bir cümle üzerinden bir gazetede çok sevdiğim iki bakanım Nabi Hocam ve Ö. Dinçer hocanın isimleri speküle edilmiş. Konunun her iki değerli hocamla ilgisi yok. Zaten konuşulması gereken de isimler değil, FETÖ. Bahse konu konuşmayı yaptığımız eski bakan, uzun süredir AK Parti ile ilişiği olan biri değil, milletvekili de değil. Hatta aktif siyasette de değil.”

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