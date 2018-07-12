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Yusuf'un da cesedi bulundu

Yusuf'un da cesedi bulundu.19202
  • Giriş : 12.07.2018 / 10:06:00

Diyarbakır'da sulama kanalına düşen 2 kardeşi arayan ekipler Yusuf'un cesedini buldu.

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Büyüyen Beşik

Diyabakır'un Silvan ilçesinde tarlaya su çekmeye giden ve sulama kanalına düşen 2 kardeşi arayan ekipler, çalışmalar sırasından 10 gündür kayıp olan Yusuf Yılmaz'ın cesedini buldu.

Silvan'a bağlı Yeşerdi köyünde arazilerini sulamak isteyen 18 yaşındaki Selman Kızılçiçek dengesini kaybederek sulama kanalına düştü. Kardeşinin kanala düştüğünü gören ağabey Fırat Kızılçiçek de hiç düşünmeden suya atladı.

Akıntıya kapılan iki kardeş suda kaybolurken çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen kurtarma ekipleri, kanalın suyu kapatıldıktan sonra ağabey Fırat Kızılçiçek’in cansız bedenine ulaştı.

KAYIP YUSUF'UN CESEDİ BULUNDU

Ağabey Fırat Kızılçiçek’i bulduktan sonra Selman Kızılçiçek’i aramaya devam eden ekipler, 10 gün önce hayvan otlatmak için evden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 15 yaşındaki Yusuf Yılmaz’ın cansız bedenini köyüne yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan sulama kanalında buldu.

Olayı haber alan yakınları sinir krizi geçirirken Yusuf Yılmaz’ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere morga götürüldü.

NTV

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