Facebook Twitter Rss

Yusuf Yazıcı ile Kucka arasında 'frikik' gerginliği

Yusuf Yazıcı ile Kucka arasında 'frikik' gerginliği.24849
  • Giriş : 17.12.2017 / 09:04:00

24. dakikada kazanılan frikik atışında Slovak oyuncu Kucka ile Yusuf Yazıcı arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Bursaspor'u Yusuf Yazıcı'nın golüyle 1-0 mağlup etti. Maçın önüne geçen olay ise 24. dakikada kazanılan frikik atışında Slovak oyuncu Kucka'nın, Yusuf Yazıcı'yı sert bir şekilde ittirmesi oldu.

Trabzonspor’un Bursaspor’u konuk ettiği karşılaşmanın ilk yarısında bordo-mavililerin iki orta saha oyuncusu Yusuf Yazıcı ve Juraj Kucka arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Bir endirekt serbest vuruşta topun başına geçen Yusuf Yazıcı’nın yanına yaklaşan Kucka, Yusuf’u sert bir şekilde itti.

Yusuf bu tepkiye şaşırırken topun başından ayrıldı ve Okay Yokuşlu’nun pasıyla Kucka şut çekti ancak top barajdan sekti. Trabzonspor pozisyondan faydalanamazken bordo-mavilileri karşılaşmada 1-0 öne geçiren golü 51’de muhteşem bir şutla Yusuf Yazıcı’nın kaydetmesi ise oldukça ilginç bir tesadüf olarak öne çıktı.

Bir dakika içinde 2 milyon liralık soygun!

Aysun'un saadet zinciri vurgunu

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

PFDK kararları açıkladı! İşte kesilen cezalar

PFDK kararları açıkladı! İşte kesilen cezalar

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, takımlara verilen cezaları açıkladı.

Bomba düştü! Arda Turan Beşiktaş'a geliyor!

Bomba düştü! Arda Turan Beşiktaş'a geliyor!

Arda Turan'ın Beşiktaş'a geleceği iddiası taraftarlar arasında heyecan yarattı.

 

Galatasaraylı oyuncudan Tudor mesajı

Galatasaraylı oyuncudan Tudor mesajı

Galatasaraylı oyuncu Gomis, Tudor ile ilgili bir mesaj yayınladı.

Fenerbahçe'den Karabükspor'a net tarife

Fenerbahçe'den Karabükspor'a net tarife

Sarı lacivertli ekip, rakibi Karabükspor'u 2-0 yenerek rakibini mağlup etmeyi başardı.

 

Ahmet Çakar'dan Tudor'a: Sen kimsin ulan!

Ahmet Çakar'dan Tudor'a: Sen kimsin ulan!

Ünlü futbol eleştirmeni Ahmet Çakar, Tudor'a tepki gösterdi.

Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un yerine o gelecek

Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un yerine o gelecek

Beşiktaş'ta golcü oyuncu Cenk Tosun'un yerine gelecek isim belli oldu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya