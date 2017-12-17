Yusuf Yazıcı ile Kucka arasında 'frikik' gerginliği
Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Bursaspor'u Yusuf Yazıcı'nın golüyle 1-0 mağlup etti. Maçın önüne geçen olay ise 24. dakikada kazanılan frikik atışında Slovak oyuncu Kucka'nın, Yusuf Yazıcı'yı sert bir şekilde ittirmesi oldu.
Trabzonspor’un Bursaspor’u konuk ettiği karşılaşmanın ilk yarısında bordo-mavililerin iki orta saha oyuncusu Yusuf Yazıcı ve Juraj Kucka arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Bir endirekt serbest vuruşta topun başına geçen Yusuf Yazıcı’nın yanına yaklaşan Kucka, Yusuf’u sert bir şekilde itti.
Yusuf bu tepkiye şaşırırken topun başından ayrıldı ve Okay Yokuşlu’nun pasıyla Kucka şut çekti ancak top barajdan sekti. Trabzonspor pozisyondan faydalanamazken bordo-mavilileri karşılaşmada 1-0 öne geçiren golü 51’de muhteşem bir şutla Yusuf Yazıcı’nın kaydetmesi ise oldukça ilginç bir tesadüf olarak öne çıktı.
DİĞER HABERLER
PFDK kararları açıkladı! İşte kesilen cezalar
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, takımlara verilen cezaları açıkladı.
Bomba düştü! Arda Turan Beşiktaş'a geliyor!
Arda Turan'ın Beşiktaş'a geleceği iddiası taraftarlar arasında heyecan yarattı.
Galatasaraylı oyuncudan Tudor mesajı
Galatasaraylı oyuncu Gomis, Tudor ile ilgili bir mesaj yayınladı.
Fenerbahçe'den Karabükspor'a net tarife
Sarı lacivertli ekip, rakibi Karabükspor'u 2-0 yenerek rakibini mağlup etmeyi başardı.
Ahmet Çakar'dan Tudor'a: Sen kimsin ulan!
Ünlü futbol eleştirmeni Ahmet Çakar, Tudor'a tepki gösterdi.
Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un yerine o gelecek
Beşiktaş'ta golcü oyuncu Cenk Tosun'un yerine gelecek isim belli oldu.