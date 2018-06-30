Yuto Nagatomo resmen Galatasaray'da!
Galatasaray’ın bonservisini almak için uğraştığı Japon futbolcu Yuto Nagatomo’nun transferi mutlu sonla bitti… İtalya devi İnter, Nagatomo’nun Galatasaray’a transfer olduğunu resmen açıkladı. Inter’in ardından sarı kırmızlı kulüp de KAP’a açıklama yaparak Nagatomo’nun transfer detaylarını duyurdu.
G.Saray, KAP’a gönderdiği açıklamada Nagatomo’nun bonservisinin 2.5 milyon euro olduğu ve Japon oyuncuyla yıllığı 2 milyon eurodan 2 yıllık anlaştığını açıkladı.
G.Saray KAP’a bildirdi! ‘Bonservisi 2.5 milyon euro’
İşte Galatasaray’ın KAP’a gönderdiği açıklama;
Profesyonel futbolcu Yuto Nagatomo ve kulübü FC Internazionale Milano SpA (Inter) ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 2.500.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir.
İşte İnter’in yaptığı açıklama;
‘FC Internazionale Milano, Yuto Nagatomo’nun Galatasaray’a kesin transferi konusunda kesin olarak anlaşmaya varmıştır. Nerazzurri formasıyla 8 sezon, 231 maç, 13 golün ardından Japon savunma oyuncusu Türkiye’de yeni bir macerayı tecrübe etmeye hazırlanıyor. Birlikte geçirdiğimiz yıllar için kendisine bütün kulüp olarak teşekkür ediyor ve gelecekteki profesyonel mücadelesinde iyi şanslar diliyoruz. Teşekkürler Yuto!’
Geçtiğimiz sezon ara transferde sarı kırmızılı ekibe kiralık olarak gelen 31 yaşındaki Japon sol bek, 2018 Dünya Kupası'nda ülkesi adına mücadele ediyor.
Tecrübeli futbolcunun Dünya Kupası'nın ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Galatasaray formasıyla 15 maça çıkan ve 3 asist yapan Japon futbolcu, kısa sürede taraftarın sevgilisi olmayı başarmıştı. Dünya Kupası'nda H Grubu'nu ikinci sırada bitirerek bir üst tura yükselen Japonya, Belçika ile karşı karşıya gelecek.
DİĞER HABERLER
Sürpriz imza! Batuhan Karadeniz'i açıkladılar!
Spor Toto 1. Lig takımlarından Karabükspor, Batuhan Karadeniz'i transfer etti.
Flaş! Filenin Sultanları finale yükseldi!
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Uluslar Ligi 6'lı Finaller organizasyonunda finale yükseldi.
Fenerbahçe bombayı patlattı! 5 isim açıklandı
Fenerbahçe Kulübü'nden 5 yeni transfer ile ilgili açıklama geldi.
Rus lider Vladimir Putin penaltı kullandı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dünya Kupası futbol parkında penaltı kullandı.
Eski futbol hakemi, çıkan kavgada bıçaklandı
Beşiktaşlı Babel'e Brezilya'dan teklif geldi
Beşiktaşlı oyuncu Ryan Babel'e Brezilya'dan teklif geldiği öğrenildi.