Yüz nakli olan isim cinayetten yargılanıyor
Türkiye'nin ilk yüz nakli yapılan Uğur Acar'ın yargılandığı davanın 4'üncü duruşması Manavgat 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Uğur Acar, Ramazan Kaya'yı 'Kasten Öldürdüğü' suçlamasıyla yargılanıyor.
Manavgat 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 4'üncü duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklardan Uğur Acar, maktul Ramazan Kaya'nın eşi Hatice Kaya ve taraf avukatları katıldı.
Duruşmada söz alan Uğur Acar'ın avukatı Yaşar Sevinç, olayın kaza olduğunu düşündüklerini belirterek, bir önceki celsede dinlenen polis memurunun, Ramazan Kaya'nın olay günü çok alkollü olduğunu söylediğini hatırlattı. Müvekkili Uğur Acar ile Ramazan Kaya'nın akraba olduklarını, aralarında bir husumet bulunmadığını savunan Sevinç, Uğur Acar için beraat kararı verilmesini talep etti.
BERAAT İSTEDİ
Sanık Uğur Acar da avukatının beyanlarına katıldığını belirterek, "Maktul Ramazan Kaya benim yakın akrabamdır. Aramızda herhangi bir husumet yoktur. Olayla da bir ilgim yoktur. Beraatıma karar verilmesini talep ediyorum." dedi.
Uğur Acar cinayet davasında hakim karşısına çıktı
Sanıklar Hasan Yıldız ve Numan Acar'ın avukatı Pınar Erdoğan, önceki savunmalarını tekrar ettiklerini ifade ederek, müvekkillerinin beraatını istedi.
Ramazan Kaya'nın eşi Hatice Kaya, olay günü eşinin alkollü olmadığını ileri sürerek, şöyle konuştu:
EŞİ: CEZALANDIRILSINLAR
"O gün eşimin bilinci yerindeydi. Sanıkların da olaydan sonra bilinçleri yerindeydi. Ayrıca eşim sanıklardan Uğur Acar ile yakın akraba değildir. Dededen dedeye kurulan bağ ile uzaktan akrabalığı söz konusudur. Bu gerekçelerin arkasına saklanılmasın. Ayrıca olaydan sonra Uğur Acar'ın dereye inip bidona su doldurup söndürmeye çalışması söz konusu değildir. Dereye inilmediği de sabittir. Olay yerinde bidona da rastlanılmamıştır, bu araştırılmıştır. Sanıkların cezalandırılmalarını talep ediyorum."
Mahkeme heyeti, sanıkların tutuksuz yargılanmasının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
"VİCDANIM RAHAT"
Uğur Acar, adliye çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, Ramazan Kaya ile aralarında hiçbir husumet olmadığını savundu. Kaya'nın eşinin akrabalık ilişkisini inkar etmesinin sebebini anlayamadığını dile getiren Acar, vicdanının rahat olduğunu ifade etti.
Acar, olay anında yangını yeğeninin arabadan getirdiği montla söndürdüklerini belirterek, "Sonra vücudunun sıcak, yanmış olduğunu düşünerek, kanala koşarak gittim, zor da olsa indim. Suyu doldurdum, getirdim ve üzerine döktüm. Vücudunun sıcaklığı gitsin diye. Kesinlikle o kanala indim." dedi.
OLAY NEYDİ?
Manavgat ilçesinde 7 Ekim 2014'te meydana gelen olayda, iddiaya göre, birlikte alkol alan Ramazan Kaya (33), Uğur Acar, Numan Acar ve Hasan Yıldız, gecenin ilerleyen saatlerinde Kaya'nın otomobiliyle dolaşmaya çıkmıştı. Aracın bozulmasına sinirlenen Kaya, bagajdaki bidonda bulunan benzini dökerek otomobilini yakmak istemiş, bu sırada üzerine benzin dökülen Kaya, sigarasını yakmak isterken alev almıştı. Alevlerin söndürülmesinin ardından hastaneye kaldırılan Kaya, iki gün sonra tedavi olduğu hastanede yaşamını yitirmişti.
Ramazan Kaya'nın ölümüyle ilgili Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Uğur Acar, Numan Acar ve Hasan Yıldız hakkında, "Kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.
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