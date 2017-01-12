Yüz nakli olmuştu, cinayetle suçlanıyor!
2 yıl önce bozulan otomobilini yakmak iserken kendisini yakan Ramazan Kaya'nın ölümüne ilişkin açılan davada Türkiye'nin ilk yüz nakli olan ismi Uğur Acar da yargılanıyor.
Davada tutuksuz yargılanan Uğur Acar önemli açıklamalarda bulundu. Mahkeme Acar'ın tutuksuz yargılanmasının devamına karar verdi.
Duruşmada dinlenen tanık polis memuru E.Ş., olay günü grup amirliğinde görevli olduğunu ve 112’den gelen ihbar üzerine polis ekiplerini olay yerine yönlendirdiğini anlattı. Ekiplerin olay yerinde yanmış vaziyette bir şahıs gördüklerini ve bu şahsın gelen ambulansa binmek istemediğini söylediklerini aktaran E.Ş., "Görevli arkadaşlarımızın ısrarıyla yanmış olan şahıs ambulansa binmiş. Alkollüymüş. Arkadaşlarımız olay yerinde bulunanları cumhuriyet savcısının talimatıyla bilgi almak amacıyla karakola getirdi. İfadeleri önce bilgi almak amacıyla alındı, ardından şüpheli sıfatıyla alındı" dedi.
Tanık polis memuru, sanık avukatının sorusu üzerine Uğur Acar’ın karakola geldiğinde üzerinde çamur olmadığını ancak ıslak olup olmadığını hatırlamadığını söyledi. Hatice Kaya’nın olay yerinde neden sağlıklı inceleme yapılmadığı sorusu üzerine E.Ş., olay yeri ekiplerinin çalışma sisteminin farklı olduğunu, görevli ekiplerin sadece olay yeri ekiplerine bilgi verdiğini, o ekiplerin de tarafsız şekilde detaylı inceleme yaptıktan sonra rapor tuttuğunu kaydetti.
Duruşmada söz alan tanık ve sanık avukatları, davayla ilgili diğer tanığın dinlenmesine gerek olmadığını, mevcut delillerle hüküm kurulabileceğini belirtti. Görüşü sorulan savcı, esas hakkında mütalaasını vermek üzere süre istedi. Mahkeme başkanı sanıkların tutuksuz yargılanmalarının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
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