Yüzde 27'den yüzde 30'a çıkıyor!
Maliye Bakanı Naci Ağbal, bütün gelirler için uygulanan Gelir Vergisi tarifesinde bir değişikliğe gideceklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Bu değişiklik ücret gelirleri için 1 Ocak 2018'den, diğer kazançlar için 2017 kazançlarından itibaren geçerli olacak. Gelir Vergisi tarifesinin üçüncü dilimindeki gelirler için uygulanan yüzde 27 oranını yüzde 30'a çıkarıyoruz."
Bazı sektörlerde uygulanan vergi indirimlerinin sürüp sürmeyeceği konusuna değinen Ağbal şöyle konuştu: "Tüketim canlı gidiyor, dolayısıyla geçici nitelikte olan bu vergi indirimlerinin eylül ayında sonlandırılması gerektiğini görüyoruz. Bu sektörlerde uyguladığımız geçicii vergi indirimlerinin devam etmemesi konusunda hükümet olarak kararımız var, 30 Eylül'de sonlanacak. Saydığım gelirlerden 8 milyar TL bir kaynağın Savunma Sanayi Fonu'na aktarılmasını öngörüyoruz. Milli gelirin yaklaşık 0,8'i civarında gelir+gider tedbiri aldık"
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