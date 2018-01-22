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Zafer Çağlayan Beştepe'ye geldi

Zafer Çağlayan Beştepe'ye geldi.17565
  • Giriş : 22.01.2018 / 15:23:00

Eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na geldi.

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Amerika Birleşik Devletleri'nde yargılanan Reza Zarrab davasında adı geçen eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gelerek ASO Ödül Törenine katıldı.

Çağlayan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’ne gelişinde TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve ASO Başkanı Nurettin Özdebir tarafından karşılandı. Çağlayan, protokoldeki yerine geçerken davetlilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

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