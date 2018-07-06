Zaman Gazetesi davasında karar
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması ile bağlantısı nedeniyle kapatılan Zaman Gazetesi'nin çalışanlarının yargılandığı davadan karar çıktı.
Kapatılan Zaman gazetesi eski yazarları Ali Bulaç ve Şahin Alpay, 8 yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırıldı. Kapatılan Zaman gazetesi eski yazarları Mümtazer Türköne ve Mustafa Ünal'a 10 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.
NTV
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