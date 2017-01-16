Zarar gören esnafa geçmiş olsun ziyareti

Giriş : 16.01.2017 / 11:23:00

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Ticaret Odası Başkanı Cemal Küçük ile birlikte etkili olan kar yağışı nedeniyle iş yerleri zarar gören Hafif Sanayi Bölgesindeki esnafı ziyaret ederek geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.