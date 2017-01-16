Zarar gören esnafa geçmiş olsun ziyareti
Seydişehir’i etkisi altına alan kar yağışından dolayı Hafif Sanayi Bölgesi ve Marangozlar Sanayinde bulunan esnafları ziyaret eden Başkan Tutal ve Küçük esnafların sorunlarını dinledi.
Seydişehir’de yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle sanayici esnafının çalışma yerlerinde ciddi göçükler oluştuğunu kaydeden Ticaret Odası Başkanı Cemal Küçük;”yaşanan sıkıntı tam ekonominin dar boğazı içerisinde tüccarımızın ve sanayicimizin zor zaman geçirdiği bu anda böyle bir felaketin yaşanması, gerçekten ciddi hasarlar verdi. Ciddi sıkıntılara yol açtı. Devletimizden bu konuyla alakalı olarak hem tüccarımıza, hem sanayicimize destek bekliyoruz” dedi.
Seydişehir’de yaklaşık 3 hafta önce başlayan kar yağışı ile zor bir süreç yaşandığını belirten Belediye Başkanı Mehmet Tutal;”ilçemizde bu güne kadar Belediyemize yapılan müracatlarda, 89 çatı, işyeri ve deponun çöktüğünü bunlardan 20 ‘sini Sanayi Bölgesi oluşturmakta. 40 seranın ise yıkıldığını biliyoruz. Seydişehir Belediyesi olarak İmar Müdürlüğümüzce 129 dosyanın çalışma ve incelemeleri yapılarak İl Afet Müdürlüğüne teslim edildi. "dedi.
BAŞKAN TUTAL”GÜNLÜK YAŞAMI ETKİLEYEN BİR HADİSE İLE KARŞI KARŞIYAYIZ”
Yapılan çalışmaların İl Afet Müdürlüğüne gönderildiğini kaydeden Başkan Tutal” günlük yaşamı etkileyen olağan olmayan bir durumla karşı karşıyayız. Organize ve Hafif Sanayi Bölgemizde hasarlar var. Zaten esnafımızın zor şartlar altında hayatını idame ettirmekte. Dolayısıyla bizim görüşmelerimizde esnafın zararının karşılanması için Başbakanlığa, İl Afet tarafından ödenek ayrılması noktasında yazılar yazıldı. Bölge Milletvekillerimizle de görüşüyoruz. Meydana gelen zararlarla ilgili İl Afetin destek olacağını biliyoruz. Bunun için çalışmalarımızı yaptık. Bundan sonraki, zaman diliminde esnafımızın, çiftçimizin Belediyemize başvurmasını istiyoruz. Biz onlara yardımcı olacağız. Bu hususta İl ve Bakanlık yetkililerine sesleniyoruz .Ciddi bir afet durumu söz konusu. Bundan dolayı vatandaşın durumu, esnafın durumu sıkıntılı. Destek olurken esnafımızın derdine merhem olabilecek şekilde destek olunmasını biz istirham ediyoruz” şeklinde konuştu.
Hafif Sanayi Bölgesinde bulunan ve işyeri zarar gören esnaflar ise Başkan Tutal ve Küçük’e ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, yetkilerin bu konuda bir an önce kendilerine yardımcı olmalarını istedi.
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