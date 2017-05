Zarrab hakim karşısına çıkıyor

'Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a uyguladığı yaptırımı delmek' suçundan ABD'de tutuklu yargılanan İran uyruklu Türk işadamı Reza Zarrab, yarın New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde yapılacak duruşmada hakim karşısına çıkıyor.Amerika'nın Sesi internet sitesine göre; Sarraf’ın avukatları eski Amerikan Adalet Bakanı Michael Mukasey ile eski New York Belediye Başkanı Rudolph Giuliani’nin temsil ettikleri firmaları davada mağdur olan bazı finansal kuruluşlarının da temsilciliğini yapmasıyla ilgili savcılığın çıkar çatışması iddiaları sorgulanacakNew York Güney Bölgesi başsavcılığının diğer bir çıkar çatışması iddiası da Giuliani’nin bağlı bulunduğu ve danışmanlığını yaptığı Greenberg Traurig firmasının ABD’de Türkiye adına lobicilik yapmasının davada çıkar çatışmasına yol açıp açmayacağı sorgulanacak. Sarraf çıkar çatışması iddialarıyla ilgili savcılığın hazırladığı onlarca soruyu da yanıtlayacak.New York Güney Bölgesi Başsavcılığı, 2 Mayıs’ta yapılacak duruşmada, savcılığın Sarraf’a yönelteceği onlarca sorunun yer aldığı dilekçeyi Hakim Berman’a sundu.Mahkemeye sunulan belgelere göre Sarraf’a, iki avukatı Giuliani ve Mukasey’in temsil ettiği hukuk kuruluşlarının dava dosyasında mağdur olan finansal kuruluşlarının da temsilcisi olmasıyla ilgili çok sayıda soru sorulacak.Savcılık mahkemeye sunduğu belgede, Giuliani’nin danışman olarak çalıştığı firma Greenberg Traurig’in Türkiye’nin adına ABD’de lobi yapması Sarraf’ın aleyhine bir durum olarak değerlendirdi. Savcılık Sarraf’a çıkar çatışması iddialarıyla ilgili nasihat verdi.Avukatının dava sürecinde Sarraf’ın çıkarları yerine temsilcisi olduğu Türk hükümetinin çıkarlarını koruyacağını öne sürdü.Savcılığın Sarraf’a Salı günü yapılacak duruşmada soracağı soruların bazıları şöyle;- Giuliani de dahil olmak üzere Greenberg Traurig hukuk firmasındaki avukatlarınızdan herhangi biri bu hukuk firmasının ABD Hükümetine, 'Türk Hükümeti temsilcisi' olarak kayıtlı olduğunu size bildirdi mi?- Giuliani de dahil olmak üzere, Greenberg Traurig hukuk firmasın bağlı herhangi bir avukatınız şahsen size, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini temsil ettiklerini söyledi mi?- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, avukatlarınızın da çalıştığı bir hukuk firmasının müşterisidir. Avukatlarınız, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına karşı etik yükümlülükleri olduğunu size bildirdi mi?- Bu konudan ne zaman haberiniz oldu? Bu konuyu avukatlarınızla tartışmak için ne kadar zaman harcadınız?- Greenberg Traurig hukuk firmasından sizi temsil eden avukatlarınızın eşzamanlı olarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini temsil ettiği için bu dava sürecinde size olan sadakatinin, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile arasında bölünmeye neden olabileceğini anlıyor musunuz?- Greenberg Traurig'ten avukatlarınızın bazı durumlarda senin çıkarların yerine Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin çıkarlarını korumayı tercih edilebileceğini anlıyor musunuz?Savcılık Sarraf’ı uyaracakSavcılık, duruşmada Sarraf’a yönelteceği bazı sorular öncesinde çıkar çatışması içinde olan avukatları kendisini yanlış bir şekilde yönlendirileceğini öne sürerek bazı tavsiyelerde bulunduktan sonra soruları sormayı sürdürecek.Savcılık Sarraf’ı duruşmada şöyle uyaracak, “Size bu dava sürecinde Greenberg Traurig'den avukatlarınızın, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine olan bağlılığı nedeniyle sizin temsilinizi nasıl olumsuz yönde etkileyebileceğine dair bazı örnekler vereyim. Bu yapacağım açıklamalar sanırım avukatlarınızın konusunda düşünme ve tavsiye etme biçimini etkileyecektir. Hakkınızdaki suçlamaları kabul edecekseniz, ne zaman edeceğiniz. Savcılıkla işbirliği yapmaya çalışıp çalışmayacağınız. Ne tür bir savunmanızı yapacağınız. Mahkemede ifade verip vermeyeceğiniz. Mahkeme sırasında hangi tanıkların çapraz sorguya alınması ve tanıklara hangi soruların sorulacağı. Hangi tanıkların mahkemeye çağrılması gerektiği ve sizin adınıza başka hangi kanıt sunmanız gerektiği. Jüriye sizin adınıza ne gibi argümanlar yapmanız gerektiği. Mahkemeye ne gibi argümanlar sunması gerektiği ve hangi gerçeklerin Mahkeme'ye bildirilmesi, yargılanmadan önce, yargılama sırasında veya hüküm giymenizde. Bu örneklerden bazılarını genişletmeme izin verin” diyecek ve Sarraf’a şu soruları yöneltecek,- Örneğin, bu davadaki suçlamalarla ilgili yargılamanın kamuya açık bir şekilde yapılması konusunda, Türkiye Hükümeti'nin çıkarı sizinkinden farklı olabilecek. Greenberg Traurig bağlı avukatların yargılama sırasında Türkiye Hükümetinin çıkarlarına ters düşen bir şeyi size tavsiye edemeyeceğini anlıyor musunuz?- Greenberg Traurig firmasıTürkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temsilcisi olarak yaptığı çalışmaların bir parçası da, Türkiye'nin çıkarlarını ABD’de sağlamak. Bunu teşvik eden ve olumlu bir görüntü sağlamak. Diğer ABD hükümet organlarında Türkler, Türkiye ve Türk Amerikan ilişkilerinde pozitif bir imaj sağlamak bunu anlıyor musunuz?- Kamuya açık yargılanma hakkınızın Greenberg Traurig'in Türkiye Cumhuriyetinin olumlu bir imajını teşvik etme görevleriyle çeliştiği için, Greenberg Traurig'ten avukatlarınızın sizi bir kamuya açık bir mahkemede tutmaya devam etmesini tavsiye edemiyeceğini anlıyor musunuz?- Greenberg Traurig'e bağlı avukatların, dava sürecinde yargılama öncesi, yargılama aşamasında ya da hüküm verme davasında sizin savunmanıza yardımcı olacak Türkiye hükümetine yönelik bir eleştiriyi yapmanı tavsiye etmeyeceklerini anlıyor musunuz?- Greenberg Traurig'teki avukatların, bazı delillerin savunmana yardımcı olabileceğini kabul etseler bile, bu delillerin Türkiye hükümetinin çıkarlarına olumsuz olarak etkileyeceği için bu delilleri kanıt olarak sunmayı tavsiye etmeyeceklerini anlıyor musunuz?- Giuliani de dahil olmak üzere Greenberg Traurig'teki avukatlarınızın, kendi şirketleri adına öğrendikleri bazı gizli bilgileri kullanarak Türkiye hükümetinin çıkarlarına ters düşecek şekilde senin lehinde pazarlık yapamayacağını anlıyor musunuz?- Greenberg Traurig'den avukatlarınızın, Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin çıkarlarına zarar veren ya da olumsuz bir dava açılmasını kabul etmenizi tavsiye edemediğini veya anladığını biliyor musunuz?- Size verdiğim örneklerin her birini anlıyor musunuz?- Kendi sözlerinizle, bu durumda ortaya çıkabilecek potansiyel çıkar çatışmalarına ilişkin ne anladığınızı bana söyleyin.- Size en büyük tehlikenin Greenberg Traurig'in Türkiye Hükümeti'nin eşzamanlı temsili ve firmanın temsilciliği yüzünden meydana gelebilecek tüm olası çıkar çatışmalarından geleceğini anlıyor musunuz? Bu avukatlar sizi mi temsil edecek diğerini mi? (Türk Hükümeti)- Bu davada olduğu gibi her ceza davasında, sanık kendine bağlılığından emin olduğu avukatlarından destek alır. Avukatının sadakatine, herhangi bir unsurun hiç bir şekilde müdahale etmeyeceğine inanıp yardım alır bunu anlıyor musunuz? Başka bir deyişle, başkalarının ve diğer müşterilerini değil de sadece sizin çıkarlarınızı savunan bir avukatınızın olması gerektiğini anlıyor musunuz?- Bu davada avukat seçiminiz konusunda herhangi bir teşvik, vaat veya tehdit aldınız mı?- Giuliani veya Mukasey dışındaki herhangi bir avukatla bu potansiyel çıkar çatışmasının tehlikeleri konusunu danıştınız mı?- Size verdiğim tüm bu bilgilerden sonra, herhangi bir çıkar çatışması olmayan bir avukata danışmak hakkına sahip olduğunuzu ve mahkemenin size hiç bir çıkar çatışması veya kargaşa yaratmayacak ücretsiz bir avukat tayin etmek için bir fırsat vereceğini anlıyor musunuz?- Bugün size açıkladığımız çatışma veya potansiyel çıkar çatışması hakkında bağımsız danışmanla görüştünüz mü? Danışman durumu hakkında sizi tamamen bilgilendirdi mi? Bağımsız danışmana danışmak için ek zaman ayırmak ister misiniz?- Bugün tüm söylediklerimiz sonrasında Greenberg Traurig'in davanızdaki mağdur olduklarını iddia eden bankaların temsilciliklerinin savunmanızı olumsuz yönde etkileyebileceği düşüncesinden sonra Greenberg ile devam etmenin sizin yararınıza olduğuna inanıyor musunuz? Traurig sizi temsil eden hukuk firmalarından biri mi? Bu sizin isteğiniz mi?- Bugün söylemiş olduğumuz her şeyi, Debevoise ve Plimpton'ın davanızdaki mağdur olduklarını iddia eden bankaların temsil etmelerinin savunmanızı olumsuz yönde etkileyebileceğini düşündükten sonra, bu avukatlarla birlikte devam etmenin yararınıza olduğuna inanıyor musun? Debevoise ve Plimpton, sizi temsil eden hukuk firmalarından biri mi? Bu sizin isteğiniz mi?- Greenberg Traurig ile Debevoise ve Plimpton'ı seçerek, yalnızca çıkar çatışması olmayan avukatlar tarafından temsil edilme hakkını geri mi vereceksiniz?- Çıkar çatışması içerisinde olmayan bir avukatla temsil hakkını bilerek ve gönüllü olarak ret mi ediyorsunuz?- Greenberg Traurig'in bu davada mağdur oldukları iddia edilen bankaların temsili nedeniyle, itirazda veya başka türlü herhangi bir mahkumiyet sonrası argümanından feragat mı ediyorsunuz?- Greenberg Traurig'in Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin temsilciliğinden dolayı, mahkumiyet sonrası temyize başvuru argümandan feragat mı ediyorsunuz? Avukatınız etkili bir şekilde yardımdan kaçındın mı?- Temyiz veya başka türlü bu davada kurbanlar oldukları iddia edilen bankaların temsilciliğini de yürüten Debevoise ve Plimpton'un temsilciliğinden dolayı avukatlığa ilişkin herhangi bir argümanından feragat mı ediyorsunuz? Avukatınızın etkin bir yardımından yoksun bırakıldın mı?- Söylediklerimde daha fazla açıklama istediğiniz bir şey var mı ?