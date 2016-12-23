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Zarrab ile Gündeş barıştı

Zarrab ile Gündeş barıştı.21088
  • Giriş : 23.12.2016 / 08:05:00

Ebru Gündeş ile tutuklu bulunan eşi Zarrab'ın barıştığı iddia edildi.

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Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklu bulunan İranlı Reza Zarran ile evliliğini bitirme kararı alan Ebru Gündeş kararını değiştirdi.

Boşanma kararları gündeme bomba gibi düşen Reza Zarrab-Ebru Gündeş çifti'nin barıştığı öne sürüldü.

Zarrab geçtiğimiz mart ayında ABD’de tutuklanmış, eylül ayında da yazılı bir açıklamayla Gündeş’in kendisinden boşanmak istediğini ve avukatının dava açmak için vekaletname gönderdiğini duyurmuştu. Geçen süreçte iki taraf da boşanma davası açmadı. Reza Zarrab’la tutuklanmasının ardından 3 ay boyunca hiç görüşmeyen Ebru Gündeş, bir süre sonra eşiyle iletişim kurdu. Telefon yoluyla görüşen çift arasındaki buzlar kısa sürede eridi. Ve ünlü şarkıcı, boşanma kararından vazgeçti. Eşinin Kanlıca’daki yalısından Beykoz’daki bir eve geçme planları yapan Gündeş, taşınmaktan da vazgeçti.

Ebru Gündeş ve Ufuk Ceylan hakkında çıkan aşk iddiaları, geçtiğimiz haftalarda büyük ses getirmişti. Bu barışma haberi, söz konusu iddianın da asılsız olduğu şeklinde yorumlandı.

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