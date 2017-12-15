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Zarrab'ın 3 kara kutusu tutuklandı

Zarrab'ın 3 kara kutusu tutuklandı.12544
  • Giriş : 15.12.2017 / 12:41:00
  • Güncelleme : 15.12.2017 / 12:42:41

İran uyruklu iş adamı Reza Zarrab'ın 3 kara kutusu tutuklandı.

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Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a uyguladığı delmek suçundan yargılanan Reza Zarrab hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan 'casusluk' soruşturmasında, Zarrab2ın 3 kara kutusu tutuklandı.

Reza Zarrab hakkında başlatılan “siyasi casusluk” soruşturması kapsamında gözaltına alınan Zarrab’ın 3 kara kutusu tutuklandı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın edindiği bilgiye göre, Reza Zarrab’ın, asistanı Sinem Arslan, Regaip Akol ve Mustafa Hacısalihoğlu, emniyetteki gözaltı işlemlerinin ardından çıkarıldıkları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki sorgusunun ardından tutuklandı.

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