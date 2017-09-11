Zarrab tahliye edildi iddiası!
Amerika Birleşik Devletleri'nin İran ambargosunu delmekle suçlanan ve ABD'de tutuklu bulunan Reza Zarrab ile ilgili önemli gelişmeler kaydedildi. Zarrab'ın ABD Adalet Bakanlığı'na bağlı Federal Cezaevi Bürosu'nun internet sitesindeki resmi kayıtlarında, '09135-104' kayıt numaralı Zarrab'ın tahliye edildiği görülüyor.
Ancak Hürriyet’in ulaştığı Amerikalı yargı kaynakları, Zarrab’ın tahliye edildiği iddiasını doğrulamadı. Dün (Pazar) resmi tatil olduğu için cezaevi yetkililerine ise ulaşılamadı.
Zarrab, 19 Mart 2016’da Miami Havalimanı’ndan ABD’ye girerken tutuklanmıştı. Çok sayıda cezaevi değiştiren Zarrab’ın nakil işlemleriyle ilgili gelişmeler Federal Cezaevleri Bürosu’nun internet sitesinde günü gününe yer alıyordu ve şimdiye kadar herhangi bir hatayla karşılaşılmadı.
Hürriyet’e bilgi veren uzmanlar, Zarrab’ın cezaevinden çıkmasının bu süreçte ancak ‘tanık koruma programı’na alınmasıyla mümkün olabileceğini söyledi. Öyleyse Zarrab, ‘US Marshalls Service’ denilen ABD Kolluk Kuvveti Hizmeti yetkililerine teslim edilmiş olabilir.
NEW YORK SAVCILIĞI'NDAN REZA ZARRAB AÇIKLAMASI
Öte yandan, DHA'nın haberine göre, New York Güney Bölgesi Başsavcılığı yetkilileri, olayın teknik bir yanlışlıktan kaynakladığını ve Zarrab’ın halen hapiste olduğunu belirtti.
DHA'nın ulaştığı New York Güney Bölgesi Başsavcılığı yetkilileri, Zarrab'ın halen hapiste olduğunu, Pazartesi günü de Türkiye saati ile 19.00'da yargıç karşısına çıkarılacağını söyledi. Başsavcılık yetkilileri, Zarrab'ın serbest bırakıldığı söylentilerine yol açan Federal Hapishaneler Bürosu'na ait sitede 'serbest bırakıldı' olarak görünmesinin teknik bir yanlışlıktan kaynaklandığını belirtti.
HÜRRİYET
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