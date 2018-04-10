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Zehirlenen Rus ajanının kızı taburcu oldu

Zehirlenen Rus ajanının kızı taburcu oldu.19649
  • Giriş : 10.04.2018 / 10:21:00

Rusya ile AB ülkeleri arasında kriz çıkaran zehirlenen Rus ajanının kızı taburcu oldu.

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Sepet Beşik

Rusya ile İngiltere'nin yanı sıra birçok Avrupa ülkesi ile kriz yaratan olayda gelişme yaşandı. 4 Mart'ta zehirlenerek hayatını kaybeden çifte Rus ajan Sergey Skripal'in kızı Yulya Skripal hastaneden tabırcu edildi.

İngiliz SKy News televizyonu, İngiltere'de 4 Mart'ta kimyasal maddeyle zehirlenen eski çifte ajan Sergey Skripal'ın kızı Yulya Skripal'ın hastaneden taburcu olduğunu duyurdu.

İngiliz doktorlar, Yulya ve babası Sergey Skripal'ın tedaviye yanıt verdiğini son haftalarda sağlıklarında hızlı bir iyileşme görüldüğünü belirtti.

Rus askeri istihbarat teşkilatı GRU için çalışan Sergey Skripal, İngiliz gizli servisi MI6’e bilgi sattığı gerekçesiyle Rusya’da 13 yıl hapis cezasına çarptırılmış, 2010 yılında yapılan casus takası kapsamında İngiltere'ye taşınarak Salisbury’e yerleşmişti.

Sergey Skripal ve kızı Yulya Skripal 4 Mart pazar günü Salisbury’de bir bankta baygın halde bulunarak, hastaneye kaldırılmışlardı.

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