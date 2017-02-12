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Zencefil tadı aldı, şimdi ölümünü bekliyor

Zencefil tadı aldı, şimdi ölümünü bekliyor.23297
  • Giriş : 12.02.2017 / 15:28:00

Ağzında zencefile benzer ilginç bir tat hissettiği için doktora giden kadın, yaşına bağlanan durumun aslında öyle olmadığını öğrendi.

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Ağzında zencefil tadı aldığı için doktora giden ve bu durumu menopoza bağlanan 53 yaşındaki kadın Cheryl Byron'un şikayetinin sebebi beyin tümörü çıktı.

Kuzey Gallerli, fitness öğretmeni ve bir çocuk annesi Byron, garip zencefil tadı nedeniyle beş defa doktorların kapısını çaldı ama her defasında aldığı yanıt aynıydı. İddiaya göre; doktorlar, talihsiz kadına, bu durumun menopozdan kaynaklandığını açıkladı. Ancak durum tamamen farklıydı. Ölümcül bir beyin tümörü olan kadının yaşaması için sadece iki yılı kalmıştı.

Hastalığına yanlış teşhis konulduğunu açıklayan Byron, "Menopoza bağlı bazı zorluklar yaşadığımı düşünmüştüm. Bir defa bile başım ağrımadı, o nedenle kafamda dev bir tümör olduğuna inanmak çok zor" diyerek, konulan teşhisi karşısında yıkıldığını söyledi.

İki yıldan az ömrü kalan talihsiz kadın, "Uzman, bana olağandışı kokular, baş dönmesi ve yönelim bozukluğunun epilepsi ya da tümörün ilk bulguları olabileceğini söyledi. Ben ikisini birden yaşadım. Ama doktorumun kontrol etmeyi bile düşünmediğine inanamıyorum" dedi.

"Daha öcne teşhis konulsaydı, hastalığım değişmezdi ama en azından 'hoşçakal' demek için daha çok zamanım olurdu" diyen Byron, şu an radyoterapi ve kemoterapi alıyor olsa da uzmanlar, talihsiz kadının yalnızca 18 ay yaşayabileceğini söylüyor.

Güçlü olmaya çalıştığını söyleyen Cheryl Byron, son ayları için "Ölmeden önce yapılması gerekenler listesi" yaptığını açıkladı.

Habertürk

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