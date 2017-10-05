Zerrin Özer: Aleyna Tilki ukala ve küstah
Usta şarkıcı Zerrin Özer, Star TV'de yayınlanan Hülya Avşar'ın sundupu programda, son dönem yıldızı parlayan genç yetenek Aleyna Tilki ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.
"Yurt dışından çok teklif geldi, annem yanıma gelmediği için kabul etmedim" diyen usta sanatçı, "Amerika’dan, Almanya'dan bir çok bağlantı kuruldu. Beni Amerika’da sahneye çıkardılar herkes ayağa kalktı. İrlanda da festivale gittim, senfoni orkestrasının başındaki yetkili ülkesinde kalmam için çok ısrar etti. Annem yanıma gelmediği için teklifleri kabul etmedim. Yurt dışı defteri de o zaman kapandı. Şimdi pişmanlık duyuyorum" şeklinde konuştu.
19 yaşında başına gelen tecavüz olayı ile ilgili de açıklamalar yapan Zerrin Özer, "Uzun bir süre siyah gözlükle ekrana çıktım. Bunun nedeni insanlar gözlerimi görmesin diye. Şimdi bakıyorum da o zaman yaşadıklarım beni artık olumsuz etkilemiyor, daha da çok hırslandırıyor. Bu olaydan sonra bir erkeğe güvenmek benim için hala çok zor" ifadelerini kulladnı.
Hülya Avşar’ın sesini 'Tek başına Ordu' olarak tanımladığı Özer, genç Popstar Aleyna Tilki hakkında, "Ukala ve küstah. Bu bence çok fazla, o dozu doğru ayarlamak lazım. Ama çok beğeniyorum, yaşından büyük konuşuyor. Sempatikliği antipatikliğe dönüştürmemesi gerekiyor, ama başarılı buluyorum" yorumunu yaptı.
Yeni bir ilişkiye hazır olduğunu ve artık aşk istediğini dile getiren 59 yaşındaki şarkıcı, çocuk vurgusu da yaparak, “Çocuğumun olmasını çok isterdim. 'İyi bir anne olur muydum, çocuğum nasıl olurdu acaba?' diye çok merak ediyorum” dedi.
TRT
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