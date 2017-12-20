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Zerrin Özer şoke etti! Görenler tanıyamadı

Zerrin Özer şoke etti! Görenler tanıyamadı.17964
  • Giriş : 20.12.2017 / 15:58:00
  • Güncelleme : 20.12.2017 / 16:00:26

Usta sanatçı Zerrin Özer'in son halini görenler gözlerine inanamadı.

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Sepet Beşik

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden olan Zerrin Özer yıllarca vermeye çalıştığı kilolarını verdi. Geçtiğimiz gece katıldığı davette basının karşısına geçen güzel sanatçıyı görenler tanıyamadı.

 60 yaşındaki Özer'in oldukça zayıfladığını ve estetik operasyonlar geçirdiğini görenler, ünlü şarkıcıyı tanımakta zorlandı. Zerrin Özer kilo verdiği haberleriyle sık sık gündeme gelmiş olsa da, görenler Özer'i tanımakta bir hayli zorlandı. Çünkü Zerrin Ozer yalnızca kilo vermekle kalmayıp yüzüne de birçok estetik ameliyatı yaptırdı. Geçtiğimiz akşam düzenlenen bir davette görüntülenen Zerrin Özer'in oldukça kilo verdiği ayrıca dudaklarına dolgu ve yüzüne botoks yaptırdığı gözlerden kaçmadı. 60 yaşındaki ünlü sanatçı gençleşmekle birlikte resmen farklı bir insan olduğu da sevenlerinin dikkatinden kaçmadı.

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