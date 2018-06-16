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Zeybekci'nin yeni makam aracı

Zeybekci'nin yeni makam aracı.24843
  • Giriş : 16.06.2018 / 08:25:00

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, makam aracı olarak Hyundai marka bir otomobili seçti.

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Beşik Modelleri

Makam aracı olarak daha önce Türkiye'de binek araç üretiminde bulunan Japon bir firmaya ait otomobili tercih eden Zeybekci, şimdi de Türkiye'de binek taşıt üretimi yapan Hyundai’nin "marka imajı" çalışmaları kapsamında Başbakanlığa hibe ettiği Genesis'i seçti. 

Zeybekci, "Gönül ister ki Türkiye'de, işçilerimizin alın teriyle, emekleriyle üretilmiş araçları kullanalım ancak sık ve hızlı seyahat etme ihtiyacı nedeniyle belirli bir performansın üzerinde makam araçlarına gereksinim duyuyoruz." dedi. 

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