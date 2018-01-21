Zeytin Dalı harekatında rekor isabet!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaretini verdiği, "Zeytin Dalı Harekatı" ile ilgili olarak yapılan açıklamada 72 uçakla gerçekleşen harekatın ilk gününde tespit edilen 113 hedeften 108'inin tam isabetle vurulduğu belirtilmişti.
Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, tarihi operasyona ilişkin bilgi verdi.
"TARİHTE GÖRÜLMEDİ"
Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, açıklanan rakamları sosyal medyada değerlendirdi.
"Afrin kırsalına 72 savaş uçağı ile gerçekleştirilen hava akınının bir benzeri yakın tarihte görülmedi." diyen Ağar, buna yakın son operasyonun 2007’de Irak’ın kuzeyine yapılan harekat olduğunu orada da harekata 50 uçağın katıldığını ifade etti.
Abdullah Ağar, 108 hedefin vurulmasıyla ilgili olarak da, "113 hedefin % 95.57 isabetle 108’in vurulması ise BİR REKOR. Dünyada benzeri yok." ifadesini kullandı.
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