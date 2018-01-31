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Zeytin Dalı'nda Darmık Dağı bombalanıyor

Zeytin Dalı'nda Darmık Dağı bombalanıyor.16829
  • Giriş : 31.01.2018 / 12:02:00

Afrin'e başlatılan Zeytin Dalı operasyonu kapsamında Darmık Dağı bombardımana tutuluyor.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'i teröristlerden temizleme amacıyla başlattığı Zeytin Dalı operasyonunda  bugün havalanan savaş uçakları Kilis'in hemen karşısında bulunan Darmık Dağı'nı vurdu.

Burseya Dağı'nın ele geçirilmesinin ardından bir başka kritik nokta olan Darmık Dağı'nda sekiz ayrı nokta Türk savaş uçakları tarafından vuruldu. Darmık Dağı ve çevresi halen savaş uçakları tarafından bombalanıyor. Savaş uçakları roketlerin atıldığı YPG mevzilerine bomba yağdırıyor.

Bir saattir devam eden bombardımanın ardından TSK ve ÖSO'nun karadan operasyona başlaması bekleniyor. Darmık Dağı, Burseya Dağı'nın batısında, Hassa ile Kilis arasında bulunuyor.

NTV'nin haberine göre; Fırtına obüsleri ve çok namlulu roket atarlar ise daha çok Burseya Dağı çevresine atış yapıyor.

NTV

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