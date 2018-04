Doğu Guta tepkisi: Yazıklar olsun

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Siirt İl Kongresi'nde konuştu.Erdoğan, Afrin'le ilgili son durumu da belirttiği konuşmasında, "Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 17 oldu. Kuzey Irak'ta ne oldu? Orada da 327 oldu. Yurt içinde 154 oldu. Nereye girerseniz girin, biz de orada olacağız" dedi.Erdoğan'ın açıklamaları:Siirt'in eniştesi olmanın gururunu hep yaşadım. Daima yüreğimde hissettim. Ne zaman birileri önümüze engel çıkarsa Siirt her zaman yanımızda oldu. Sizler AK Parti'nin büyük ve güçlü Türkiye mücadelesine destek verdiniz. İlk oylamada Siirt'te yüzde 85 ile bu kardeşinizi parlamentoya gönderdiniz. Biz Siirt'in Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne çok güçlü bir destek vermesini arzu ediyorduk. İl genelinde 'evet' oyları yüzde 48'de kaldı. O bizi üzdü.Önümüzde 2019 seçimleri var. Türkiye, 2019'da siyasi tarihinin en kritik seçimlerinden birine sahne olacak. Önce mart seçimleri, ardından milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçimleri ile ülkemizi geleceğe taşıyacak kadroları belirleyecek. 2019 adeta bir milat olacak. Türkiye'nin 2019 sınavından da alnının akı ile çıkmaktan başka şansı yoktur. Türkiye 2023, 2053 ve 2071'e yürüyecektir.Biz 2019 seçimlerinde Siirt'ten bu şehrin tarihine, kültürüne yaraşır bir tablo bekliyoruz. Durdurak bilmeden çalışarak koşturacak ve milli iradenin hukuk yıldızı yapacağız. Ben bugün salondaki dava arkadaşlarıma Siirt'teki kardeşlerimden bir söz almak istiyorum. Ana kamdemeyi göreyim bakayım. 2019 için kapı kapı dolaşmaya var mıyız? 2019 için Siirt'in hanımları ile buluşmaya var mıyız?2 yılı bulmaz, zira YÖK'ten karar çıktı ve Siirt Üniversitesi'ne tıp fakültesini de kuruyoruz. Artık tıp konusunu Siirt'te halledeceğiz. Öyleyse daha çok çalışacağız. Birçok genç Siirt'te ne yapılıyor haberi yok. Bu üniversiteyi burada kimler kurdu? Sizler de bilmiyorsunuz. Üniversiteyi biz kurduk.Biz hizmet ve proje siyaseti güdüyoruz. Birkaç oy daha fazla alacağız diye milletimize zarar verecek politikalara hiçbir zaman tevessül etmedik. Partimizin değil, milletimizin geleceğini düşünerek, hesabi değil, hasbi bir şekilde çalıştık. Tarihten ibret alınsa tekerrür eder mi?Afrin'le ilgili son durum, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 17 oldu. Kuzey Irak'ta ne oldu? Orada da 327 oldu. Yurt içinde 154 oldu. Nereye girerseniz girin, biz de orada olacağız.Biz her zaman toplantılarımızı yapıyoruz. İhtiyaç olduğu anda önce ben yola çıkacağım, arkamdan siz geleceksiniz.Bir dönem kıyak emeklilikle 34-35 yaşında insanlar emekli edildi. İnsanın en verimli yaşları olan 40'lı yaşlara bile varmadan yüz binlerce vatandaş emekliye sevk edildi. Bunun bedelinin ne olduğunu biliyor musunuz? Biz 35 yaşındaki insanları emekli ettik. Günü kurtarmak için çektikleri bu kıyağın faturasını kim ödedi? Devleti ile milleti ile biz ödedik. Bu beceriksiz genel müdürün basiretsizliği nedeniyle soyup soğana çevrilen SSK'yı biz ayağa kaldırdık. Bu zat rahmetli Savaş Ay'ın programında pişkince sırıtıyordu. Utanması gereken yerde gülümsüyordu.Ana muhalefetin bizi çekmek istediği popülizm tuzağına düşmedik. Bundan sonra da küçük hesaplar peşinde koşmayacak, istikbalimizi tehlikeye sürüklemeyeceğiz. 2023 hedeflerimize ulaşabilmemiz için bugüne göre ülkemizi 2 kat daha büyütmemiz gerekiyor. Nasıl ülke sathında ana muhalefeti dikkate almadan çalıştıysak Doğu ve Günedoğu Anadolu'da da meydanı terör örgütüne bırakmadan hedeflere yürüdük. Bir dönem eli kanlı katillerin musallat olduğu ilçelerimizde artık emniyet ve huzur hakim.Şehirlerimiz bugün kültür, turizm ve eğitim alanındaki başarıları ile anılıyor. Siirt'te olduğu gibi bir dönem bölücü örgütün kasasına akan gelirler şimdi vatandaşlarımıza hizmet, eser olarak geri dönüyor. Diyarbakır'dan Mardin'e, Siirt'ten Batman'a kadar tüm illerimiz belediyecilik alanında kendilerine yakışan hizmetlerle tanışıyor. Helikopterle indim, yolda buranın güzelliğini gördüm. Demek ki, emanet ehline verilirse her şey değişiyor. Bu huzur, güven ve emniyet ikliminin bozulmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz. Türkiye'nin kırmızı çizgilerine saygı gösteren herkese Meclis'in kapısı sonuna kadar açıktır. Milletin verdiği yetkiyi bir avuç teröriste asla peşkeş çekemez.Her kim milletvekilliği yerine terör seviciliği yapıyorsa karşısında bizatihi milletin kendisini bulur. Terörle arasına mesafe koymayanın yeri, kimse kusura bakmasın, parlamento değildir. Belediyenin imkanlarını sokak çetelerine verenlerin yeri de başkanlık koltuğu değildir. Bu ülkenin imkanları ile devlet ve millet düşmanlarının serpilmesine asla göz yumamayız. Biz meseleye bu şekilde yaklaşıyoruz. Vatandaşlarımız arasında ayrım yapmadan, etnik, siyasi kimliğine bakmadan 81 milyonun tamamına hizmet götürmeye çalışıyoruz.Benim için Türk, Arap, Kürt, Zaza benim kardeşimdir. 81 milyon benim kardeşimdir. Bizi Allah yaratmadı mı?Hiç kimse benim aşiretim, benim akrabam, şuyum buyum falan bırakın bu işleri.Siirt'te 2002'ye kadar sadece 7 kilometre bölünmüş yol yapılmış. Biz 15 yılda buna 118 kilometre bölünmüş yol ilave ettik. 6 yeni köprü yaptık. 9 ulaştırma projemizin yapımı devam ediyor.Mevcut havalimanı dışında 2. bir havalimanı değil, havaya girmeyin. Mevcut havalimanının pistinin uzatılarak iyileştirilip hava trafiğine açılmasına karar verdik. Bittiği andan itibaren iniş, kalkışlarımız oradan olacak. Bu yaz mevsiminde seferber başlayacak.Bay Kemal çiftçilere destek verilmedi diyor. Ah ah yalan makinesi ah.Bana akıl vermeye kalkıyor. O aklı kendine sakla. Madem ki karşısın, o zaman bizim yanımızda olacaksın. Batı ülkeleri Türkiye'nin operasyonlarını engellemek için 40 takla atıyorlar. O tünelleri izlediniz değil mi? İçinden kamyonlar bile geçebiliyor. Bunun çimentosu kimden? Kurtalan, Nihat Bey'in çimento fabrikasından değil. Lafarge'ın çimento tesisi var, oradan alıyorlar. Tünellere döküyorlar.Doğu Guta'da yavruları bugün yine şehit ettiler. Suriye'deki rejimi hala savunanlar var. Acımasız bir şekilde, biz bu iki yüzlülüğe isyan ediyoruz. Ey Batı, Doğu Guta'da şehit edilen bu insanlara ne zaman dönüp bakacaksınız da biz size bunlar adil davranıyor diyeceğiz. Yazıklar olsun diyoruz. Sizi demokrasi, insan hakları, diplomasi anlayışınıza da yazıklar olsun. Artık bu ülkelerin hiçbirinin terör eylemlerinden şikayet etmeye hakkı kalmamıştır. Teröristin ağzı ile konuşanlara, "cehenneme kadar yolunuz var" diyoruz.Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Siirt İl Kongresi öncesinde konuştu. Erdoğan, Siirt Üniversitesi'ne 2 yıl içinde tıp fakültesi kurulacağını söyledi.Erdoğan'ın açıklamaları:Yeniden bir diriliş hareketini başlattık mı? Şimdi sizleri tebrik ediyorum, kutluyorum. Bugün, Siirt'te 6. Olağan Kongremizi yapıyoruz. Sizlerle bu coşku içinde bu kongreyi yapmak bizleri mutlu ediyor. Yiğit düştüğü yerden kalkarmış. Bize Siirt'teki o konuşma ile ne yaptılar, cezaevinin yolunu gösterdiler. Ne yapmıştık, bir şiir okumuştuk. Bu şiir Milli Eğitim'in onayından geçmiş bir şiirdi. Bundan dolayı içeri girdik ve sonra çıktık. Partimizi kurduktan sonra 16 ay tek başımıza iktidar olduk. Bundan sonra farklı olacak değil mi? Buna hazırız. Kızınızı da üzmeyin ha, ona göre.Bugün sizlerle şunu da konuşmak istiyorum. Diyorum ki, biz kardeşiz. Kardeşlerin arasında fitne sokmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Kardeşler kardeşleri Allah için sever. O sevgiyi kimse alıp götüremez. Menfaat için severse o tehlikeli. Biz menfaat için bir kardeşlik istemiyoruz, Allah için seveceğiz. Bizde Arap, Kürt, Laz, Çerkez, Gürcü, Abaza, Boşnak, böyle bir ayrım var mı? Biz tek millet diyoruz.Size bugün buradan bir müjde veriyorum. Siirt Üniversitesi'ne şöyle 1.5-2 yıl içinde tıp fakültesini kuruyoruz. YÖK'ten geçti. Artık Siirt'li sağa sola gitmeye gerek kalmayacak. Ben artık Siirt'li kardeşlerimin inşallah bu terör örgütlerine prim vermeyeceğine inanıyorum. Kayyum kardeşlerimiz iyi çalışıyor. Buralara kardeş belediyeler atadık, onlar da iyi çalışıyor. Daha güzel olacak.