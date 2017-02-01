Zeytinburnu açıklarında gemi yan yattı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden açıklama geldi. İstanbul Zeytinburnu'nda Kamboçya bayraklı Tallas isimli geminin yan yattığı ihbarı üzerine olay yerine gelen 4 hızlı tahlisiye botunun sevk edildiği öğrenildi.
Yapılan çağrılara cevap alınamayan ve üzerinde de herhangi bir personele rastlanmayan geminin iskele tarafına 15 derece meyilli olduğunun rapor edildiği vurgulanan açıklamada, geminin durumunun kontrol edildiği bildirildi.
Açıklamada, kazazede gemiye müdahale edilmek üzere "Kurtarma 7" römorkörü ve bir kurtarma uzmanının olay yerine sevk edildiği bilgisine yer verildi.
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