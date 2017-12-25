Ziraat Kupası'nda düdük çalacak hakemler
Süper Lig'de heyecan devam ederken gözler kupa maçlarına çevrildi. Türkiye Ziraat Kupası'nda düdük çalacak hakemler açıklandı.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda yarın oynanacak olan Gençlerbirliği-Bursaspor ve Galatasaray-Bucaspor müsabakalarının hakemleri belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda 26 Aralık Çarşamba günü saat 18.30’da oynanacak Gençlerbirliği-Bursaspor müsabakasını Barış Şimşek yönetecek. Şimşek'in yardımcılıklarını Alpaslan Dedeş ve Mehmet Metin yapacak. Öte yandan yine yarın saat 20.30’da başlayacak Galatasaray-Bucaspor mücadelesini ise Ali Şansalan yönetecek. Şansalan’ın yardımcılığını Mustafa Emre Eyisoy ve Mehmet Cem Hanoğlu üstlenecek.
TÜRKİYE
DİĞER HABERLER
Fatih Terim 6 oyuncuyu kadroya almadı
Tecrübeli teknik direktör Fatih Terim 6 oyuncuyu kadroya almadı.
Sabri Sarıoğlu'ndan Galatasaray itirafı
Deneyimli futbolcu Sabri Sarıoğlu, eski takımı ile ilgili açıklama yaptı.
Rıdvan Dilmen: Kırmızı kart görmeliydi
Rıdvan Dilmen, dün akşam oynanan Göztepe-Galatasaray maçını yorumladı.
Galatasaray'a sürpriz kadın başkan adayı!
Galatasaray Kulübü'nde Begüm Özkan bakan adayı olarak açıklandı.
İşte Beşiktaş'ın alacağı Vida'nın maliyeti!
Siyah-beyazlı ekibin peşinden koştuğu Vida'nın maliyeti belli oldu.