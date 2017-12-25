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Ziraat Kupası'nda düdük çalacak hakemler

Ziraat Kupası'nda düdük çalacak hakemler.15242
  • Giriş : 25.12.2017 / 17:18:00

Türkiye Ziraat Kupası'nda düdük çalacak hakemler açıklandı.

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Sepet Beşik

Süper Lig'de heyecan devam ederken gözler kupa maçlarına çevrildi. Türkiye Ziraat Kupası'nda düdük çalacak hakemler açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda yarın oynanacak olan Gençlerbirliği-Bursaspor ve Galatasaray-Bucaspor müsabakalarının hakemleri belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda 26 Aralık Çarşamba günü saat 18.30’da oynanacak Gençlerbirliği-Bursaspor müsabakasını Barış Şimşek yönetecek. Şimşek'in yardımcılıklarını Alpaslan Dedeş ve Mehmet Metin yapacak. Öte yandan yine yarın saat 20.30’da başlayacak Galatasaray-Bucaspor mücadelesini ise Ali Şansalan yönetecek. Şansalan’ın yardımcılığını Mustafa Emre Eyisoy ve Mehmet Cem Hanoğlu üstlenecek.

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