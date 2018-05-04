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Ziraat Türkiye Kupası finali tarihi değişti

Ziraat Türkiye Kupası finali tarihi değişti.12983
  • Giriş : 04.05.2018 / 15:15:00

Ziraat Türkiye Kupası final maçının tarihinin değiştiği öğrenildi.

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Beşik Modelleri

Ziraat Türkiye Kupası final maçı için karşı karşıya gelecek Teleset Mobilya Akhisarspor ile Fenerbahçe maçının tarihi değişti.

Daha önce 9 Mayıs 2018 Çarşamba günü oynanacağı ilan edilen müsabaka, 10 Mayıs 2018 Perşembe günü yapılacak.

Diyarbakır Stadyumu'ndaki final maçının başlama saati ise 20.30 olarak belirlendi.

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