Ziraat Türkiye Kupası finali tarihi değişti
Ziraat Türkiye Kupası final maçı için karşı karşıya gelecek Teleset Mobilya Akhisarspor ile Fenerbahçe maçının tarihi değişti.
Daha önce 9 Mayıs 2018 Çarşamba günü oynanacağı ilan edilen müsabaka, 10 Mayıs 2018 Perşembe günü yapılacak.
Diyarbakır Stadyumu'ndaki final maçının başlama saati ise 20.30 olarak belirlendi.
HÜRRİYET
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