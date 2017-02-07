Ziraat Türkiye Kupası'ndan kuralar çekildi
Türkiye Ziraat Kupası'nda kuralar Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çekildi.
Çeyrek ve Yarı Final maçları çift maçlı eliminasyon sistemine göre oynanacak.
İlk maçlar 28 Şubat-1-2 Mart rövanşlar ise 4-5-6 Nisan'da oynanacak.
Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, Atiker Konyaspor ve Kasımpaşa seribaşı olarak yer aldığı kurada eşleşmeler şöyle:
Kasımpaşa-Çaykur Rizespor
Sivasspor-Atiker Konyaspor
Medipol Başakşehir-Akhisar Belediyespor
Fenerbahçe-Kayserispor
YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
Kasımpaşa - Çaykur Rizespor | Sivasspor - Atiker Konyaspor
Medipol Başakşehir - Akhisar Belediyespor | Kayserispor - Fenerbahçe
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