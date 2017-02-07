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Ziraat Türkiye Kupası'ndan kuralar çekildi

Ziraat Türkiye Kupası'ndan kuralar çekildi.12983
  • Giriş : 07.02.2017 / 15:31:00

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Türkiye Ziraat Kupası'ndan kuralar çekildi.

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Türkiye Ziraat Kupası'nda kuralar Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çekildi.

Çeyrek ve Yarı Final maçları çift maçlı eliminasyon sistemine göre oynanacak.

İlk maçlar 28 Şubat-1-2 Mart rövanşlar ise 4-5-6 Nisan'da oynanacak.

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, Atiker Konyaspor ve Kasımpaşa seribaşı olarak yer aldığı kurada eşleşmeler şöyle:
Kasımpaşa-Çaykur Rizespor
Sivasspor-Atiker Konyaspor
Medipol Başakşehir-Akhisar Belediyespor
Fenerbahçe-Kayserispor

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
Kasımpaşa - Çaykur Rizespor | Sivasspor - Atiker Konyaspor

Medipol Başakşehir - Akhisar Belediyespor | Kayserispor - Fenerbahçe

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